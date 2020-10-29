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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يعلن رفع التأهب الأمني في التراب الفرنسي

ماكرون يعلن رفع التأهب الأمني في التراب الفرنسي

ماكرون يعلن رفع التأهب الأمني في التراب الفرنسي
هسبريس من الرباط
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 15:44

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تم رفع درجة التأهب الأمني في كامل البلاد، كما أنه تقرر رفع عدد الجنود المنتشرين في الشوارع.

وأفاد ماكرون، ضمن كلمة قصيرة له عقب حادثة قتل ثلاثة أشخاص في مدينة نيس الفرنسية، إن التدابير الأمنية ستكون مشددة حول الكنائس ودور العبادة.

وبعد أن وصف الرئيس الفرنسي ما حصل في نيس بأنه "هجوم إرهابي إسلامي"، أكد انعقاد مجلس الدفاع الأعلى يوم غد الجمعة.

وقتل ثلاثة أشخاص، أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرون في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا، اليوم الخميس، على يد شخص يحمل سكينا؛ وتم اعتقاله بحسب مصدر حكومي، بينما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - الحقيقة الغائبة الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:02
لم تمضي إلا أيام معدودات على ذبح أستاذ فرنسى حتى وقعت كارثة أخرى وهي ذبح ومقتل 3 أشخاص داخل كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية هذه المجزرة بإسم الإسلام ودفاعا عن الذي جاء "" رحمة للعالمين "" ومكملا "" لمكارم الأخلاق "" لم تأتي من فراغ بل مستمدة من السيرة ""العطرة"" عندما ربط عصماء بنت مروان ين جملين وشقها إلى نصفين. كل من يبحث في سيرة محمد فسيجدها مغايرة لتلك التي إعتاد المؤمن على سماعها.
السؤال: من يسيئ أكثر للإسلام؟ هل صور الكاريكاتور أم الذي يذبح بإسم الدين؟ أتحدى شيوخ الإسلام بتكفير هذا المجرم. الشيوخ يكفرون التنويريين على أتفه الأشياء كما حصل للعالم السوداني محمد محمود طه وفرج فودة وغيرهم ولكنهم لا يكفرون المرمين من أمثال داعش وبوكو حرام لأنهم يعرفون أن هؤلاء طبقوا سنة نبيهم "" العطرة "" الآن هل المسلمون سيتظاهرون للتنديد بهذه المجزرة أم سيكذبون علينا كما العادة بقولهم أن الإسلام بريئ ودين سلام ومحبة وهلم جرا...؟
كفاكم من الكذب على أنفسكم وعلى العالم.
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-296
2 - مغربي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:06
من يقول ان ماكرون هو السبب والهجمات الارهابية الاخرى التي وقعت قبل ماكرون في كل دول العالم هل سببها كذلك ماكرون.
ماقاله ماكرون كانت نتيجة الارهاب الاسلامي الذي ضرب مرات عديدة فرنسا فقط لانهم كفار وتحل دمائهم كما تقر بذلك امهات الكتب الاسلامية بصريح العبارة
ومن يقول ان هذه مسرحيات لتشويه الاسلام.. علاش وهل الاسلام يحتاج لمن يشوهه.. يكفي فتح الكتب المكدسة المقدسة وسنرى التشويه بكل ماتحمله الكلمة من معنى. حال المسلمين هو من يشوه الاسلام. ضرب الرقاب عادة متاصلة لدى الاسلاميين الارهابيين
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-41
3 - Freethinker الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:07
عاشت فرنسا رمز الحرية والحضارة والرقي! عاش ماكرون قاهر الهمج الظلاميين!
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-92
4 - مغربي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:07
الإسلام دين محبة وسلام وتآخي، والإرهاب تصنعه فرنسا وأمريكا بسياسة صب الزيت على النار.
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47
5 - عاوتاني الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:13
عاوتاني نفس الخطأ:يقول إرهاب إسلامي. ما هي العلاقة بين دين الإسلام وبين مجرم ومنحرف قتل الأبرياء. المجرمين يقتلون الأبرياء والمسؤولون الفرنسيون يصرون على ربطه بالإسلام. نحن في المغرب نعيش مع اليهود والنصارى بدون مشاكل، والمسلم الحقيقي لا يؤذي بعوضة.
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33
6 - Hafed tagmat الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:13
الحمد لله على نعمة الاسلام الارهاب لا علاقة له بالمسلمين ديننا واحد لا اله الا الله .افعال كمتل هده لا علاقة بالتسلام
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23
7 - الحسين الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:16
الرئيس الفرنسي تسبب ويتسبب في الكثير من الحوادث الدامية من طرف المتطرفين هذا كله بسبب اتهامه للمسلمين والتنقيص من مقدساتهم.
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13
8 - من يحارب من؟ الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:17
غايطلعو علينا الإسلاميين ويكررون ترهاتهم بأن فرنسا تحارب الإسلام والمسلمين؟ من يحارب من؟ من يضرب الرقاب؟
فهمت الآن أصل كلمة مقاطعة التي تعجبهم، أصلها قطع أي قطع الرقاب.
أنا تنديدا بما يقوم به بعض المسلمين سأشتري مل ماهو فرنسي وسأدرس أبنائي وبناتي الفرنسية ضدا في الهمج قطاع الطرق والرقاب .
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-24
9 - ملاحظ الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:18
# وصف الرئيس الفرنسي ما حصل في نيس بأنه "هجوم إرهابي إسلامي# ما يجري في فرنسا حاليا هو سباق انتخابي و ماكرون، مع مستشاريه، يريد ان يركب على الاسلام من أجل البقاء في الرئاسة الفرنسية. لمذا كل هذا العداء للاسلام و في هذه الفترة؟ ومن وراء كل هذه الافلام الهوليدية التي يريدون منها تشويه سمعة الاسلام؟
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16
10 - ابوج-ن الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:18
العجب كل هذه الاحداث المأساوية التي دوما تأتي في ظروف معينة - هل هي حقيقة و ثمة اسلاميون متشددون يدبحون الناس هكذا مجانا و بوحشية؟ هل هي احداث من فعل فاعل يعرف ما يريد من توقيت و اماكن؟ صعب التصديق فعلا- اذا كان الامر كذلك فهل اصيبت الناس بالحمق و الجنون و هل العلاقات البشرية في فرنسا وصلت حدا لا يطاق من التحمل؟ الهذه الدرجة وصل الاحتقان و لنقل الكره و البغض درجة عالية تجعل البعض (و ليكن ما كان متشددا او غيره) يجهز على ابرياء بالسكين دبحا؟ اذن هنا التساؤل عن طبيعة المجتمع حيث تقع تلك الاحداث...هل هو مجتمع اصابه الاحتقان و التصلب الى هذا المستوى؟؟هل العلاقات صارت صعبة جدا؟ لا اعرف فقط اطرح اسئلة او ربما انا جاهل بالواقع؟و هل فرنسا اصبحت داعش؟ و الله نريد ان نعرف جيدا؟ كيف؟ واش الامور مطلوقة الى هذا الحد؟ واش واقع المجتمع انسد و انغلق و لم يعد سوى القتل؟ نحن من بعيد نتخيل المجتمع الفرنسي متحضرا و منفتحا و متقدمة و قانونيا و مسالما و مزدهرا و غنيا و الدول ترعي جميع السكان و تحفظ حقوقهم و كرامتهم و تنقلهم ؟ اشنو واقع بالضبط- انا لا اقدر على قبول ما يروج له الاعلام لان هذ شي بزاف على الكل
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-3
11 - محمد بن عبد الرحمان الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:18
العنف لا يولد إلا عنفا... ماكرون صب الزيت على النار و خلق مشاكل ديبلوماسية و اقتصادية لبلده... أبان عن جهله و ضعف سريرته و تقافته السياسية... هو اليوم يدفع ببلده إلا الويلات... و أكيد أنه استفز مجموعة من الارهابين اللذين لا دين لهم و يحسبون على المسلمين و سترون ان الامور ستزيد سوء و ربما نشهد حوادث إرهابية قريبا و مع هذا الذي سيدفع تمن ما يحدث هي الجالية العربية من اضطهاد و قدف و عنصرية...
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-4
12 - مسلمون يسيرون للاسلام الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:19
هناك مسلمون يسيؤون الدين الاسلامي بسلوكهم العنيف تجاه المسيحيين والديانات الاخرى فعليهم ان لا يثيروا الخلافات مع اصحاب الديانات الاخرى وان يعطوا صورا عن سلوك الرسول وعلاقاته الديانات الاخرى كما ورد في القران خاصة في سورة ال عمران
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4
13 - الكراهية الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:19
الاسلام دين الاخاء والتظامن والتعايش السلمي وغير هذا فهو ظلم وجهل وماكتب في المقل (عمل ارهابي اسلامي) هو عمل ارهابي ظلامي وليس اسلامي للاسف رؤساء فرنسيين قدامى كانو يحترمو جميع الديانات ونحن كذالك واسي ماكرون كيخلق الفجوة والعداوة بكلامه الجارح وهذا ربما يخلق مشاكل اخرى فكفانا ايها الرئيس وديرو بحثكم ولي قثل وتسبب فجل الاعمال الارهابية يعاقب فالعالم كله ينبذ الارهاب ويسعى للسلم والتعايش كل حسب ديانته ومعتقده
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-3
14 - ⛦ اسماعيل مول التعليق ⛦ الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:22
الاسلام للاسف اصبح دين دبح العجائز. هم يامسلمين بالدفاع عن دينكم بمحاربة فكر الدبح والقتل.
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5
15 - smail الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:22
هذه هي مبادئ الاسلام ، ذبح كل من لا يدين به ، على الدول العلمانية ان تجبر المسلمين ان يندمجوا في المجتمع العلماني او تجبرهم على العودة لبلدانهم الاصل ،
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3
16 - noreddine الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:24
ايها المسلمون في اوروبا كم انتم جاحدون و منافقون، تاتاكلو النعمة و تسبو الملة، لو كانت الشريعة تنفع لما هربتم من اوطانكم.
اتمنى ان يفوز اليمين المتطرف في كل اوروبا، و يا ليته يكون متطرف جدا حتى يحد من جبروتكم و تفكيركم النازي الخطير فيطردكم الى بلادكم الاسلامية.
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1
17 - Kamal الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:24
عندما تقوم فرنسا والغرب عموما بما يجب القيام به ضد من يهدد امنها وامن مواطينهم و ضد من يأكل الغله ويسب المله وما اكثرهم سيأتي التباكي ولطم الاخاديد . عندما لا ينفع اي تباكي او لطم للاخاديد .
من يعتقد انه بامتلاكه للوثائق الاقامه والجنسيه او بمجرد ازدياده في تلك الدول فهو غير قابل للشحن نحو بلده فهو واهم .
التشريع الأوربي لم يغفل هذه الأمور.
لا تجربو صبر الدول الغربيه طويلا الصدمه سوف تكون قاسيه بلا محاله.
وما جرى في اليخيدو الميريا اسبانيا منذ بعض الوقت ما هو الا عينه ما قد يحدث.
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18 - kamal الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:24
المشكلة بين المسلمين وماكرون المدعوم من اليمين المتطرف وليس مع الكاتوليك. فالقتل ثم بكنيسة بها مواطنة مسالمة تتضرع إلى الله وقاتلها آخر قتلها باسم الله. فلا أعرف عواقب هذا الحدث على المسلمين وسمعتهم بأروبا.
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