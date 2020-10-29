ماكرون يعلن رفع التأهب الأمني في التراب الفرنسي

هسبريس من الرباط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تم رفع درجة التأهب الأمني في كامل البلاد، كما أنه تقرر رفع عدد الجنود المنتشرين في الشوارع.

وأفاد ماكرون، ضمن كلمة قصيرة له عقب حادثة قتل ثلاثة أشخاص في مدينة نيس الفرنسية، إن التدابير الأمنية ستكون مشددة حول الكنائس ودور العبادة.

وبعد أن وصف الرئيس الفرنسي ما حصل في نيس بأنه "هجوم إرهابي إسلامي"، أكد انعقاد مجلس الدفاع الأعلى يوم غد الجمعة.

وقتل ثلاثة أشخاص، أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرون في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا، اليوم الخميس، على يد شخص يحمل سكينا؛ وتم اعتقاله بحسب مصدر حكومي، بينما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق.