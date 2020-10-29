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كُتّاب وآراء
ماكرون يعلن رفع التأهب الأمني في التراب الفرنسي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تم رفع درجة التأهب الأمني في كامل البلاد، كما أنه تقرر رفع عدد الجنود المنتشرين في الشوارع.
وأفاد ماكرون، ضمن كلمة قصيرة له عقب حادثة قتل ثلاثة أشخاص في مدينة نيس الفرنسية، إن التدابير الأمنية ستكون مشددة حول الكنائس ودور العبادة.
وبعد أن وصف الرئيس الفرنسي ما حصل في نيس بأنه "هجوم إرهابي إسلامي"، أكد انعقاد مجلس الدفاع الأعلى يوم غد الجمعة.
وقتل ثلاثة أشخاص، أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرون في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا، اليوم الخميس، على يد شخص يحمل سكينا؛ وتم اعتقاله بحسب مصدر حكومي، بينما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
السؤال: من يسيئ أكثر للإسلام؟ هل صور الكاريكاتور أم الذي يذبح بإسم الدين؟ أتحدى شيوخ الإسلام بتكفير هذا المجرم. الشيوخ يكفرون التنويريين على أتفه الأشياء كما حصل للعالم السوداني محمد محمود طه وفرج فودة وغيرهم ولكنهم لا يكفرون المرمين من أمثال داعش وبوكو حرام لأنهم يعرفون أن هؤلاء طبقوا سنة نبيهم "" العطرة "" الآن هل المسلمون سيتظاهرون للتنديد بهذه المجزرة أم سيكذبون علينا كما العادة بقولهم أن الإسلام بريئ ودين سلام ومحبة وهلم جرا...؟
كفاكم من الكذب على أنفسكم وعلى العالم.
ماقاله ماكرون كانت نتيجة الارهاب الاسلامي الذي ضرب مرات عديدة فرنسا فقط لانهم كفار وتحل دمائهم كما تقر بذلك امهات الكتب الاسلامية بصريح العبارة
ومن يقول ان هذه مسرحيات لتشويه الاسلام.. علاش وهل الاسلام يحتاج لمن يشوهه.. يكفي فتح الكتب المكدسة المقدسة وسنرى التشويه بكل ماتحمله الكلمة من معنى. حال المسلمين هو من يشوه الاسلام. ضرب الرقاب عادة متاصلة لدى الاسلاميين الارهابيين
فهمت الآن أصل كلمة مقاطعة التي تعجبهم، أصلها قطع أي قطع الرقاب.
أنا تنديدا بما يقوم به بعض المسلمين سأشتري مل ماهو فرنسي وسأدرس أبنائي وبناتي الفرنسية ضدا في الهمج قطاع الطرق والرقاب .
اتمنى ان يفوز اليمين المتطرف في كل اوروبا، و يا ليته يكون متطرف جدا حتى يحد من جبروتكم و تفكيركم النازي الخطير فيطردكم الى بلادكم الاسلامية.
من يعتقد انه بامتلاكه للوثائق الاقامه والجنسيه او بمجرد ازدياده في تلك الدول فهو غير قابل للشحن نحو بلده فهو واهم .
التشريع الأوربي لم يغفل هذه الأمور.
لا تجربو صبر الدول الغربيه طويلا الصدمه سوف تكون قاسيه بلا محاله.
وما جرى في اليخيدو الميريا اسبانيا منذ بعض الوقت ما هو الا عينه ما قد يحدث.