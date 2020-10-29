منفذ "هجوم نيس" الفرنسية مهاجر شاب تونسي

هسبريس - أ.ف.ب

أفادت مصادر أمنية فرنسية مطلعة أن منفذ اعتداء نيس مهاجر تونسي يبلغ 21 عاما جاء من إيطاليا.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن الخميس أن فرنسا "لن تتنازل" عن أيّ من القيم الفرنسية خصوصاً "حرية الإيمان أو عدم الإيمان" مندداً بـ"اعتداء إرهابي إسلامي" ضد كنيسة في نيس أوقع ثلاثة قتلى.