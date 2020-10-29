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الرئيسية | خارج الحدود | رئاسة الجزائر: حالة تبون الصحية لا تدعو للقلق

رئاسة الجزائر: حالة تبون الصحية لا تدعو للقلق

رئاسة الجزائر: حالة تبون الصحية لا تدعو للقلق
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:02

قالت الرئاسة الجزائرية مساء الخميس إن الحالة الصحية للرئيس عبد المجيد تبون "مستقرة ولا تدعو للقلق"، وذلك غداة نقله إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة"، إثر إعلان الاشتباه في إصابة محيطين به بكوفيد-19.

وجاء في البيان أن تبون خضع إلى "فحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة".

وأضاف: "يؤكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائج الفحوصات"، كما أوضح أن تبون بدأ في "تلقي العلاج المناسب".

ولم تقدم الرئاسة أي تفاصيل عن طبيعة مرضه.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت الثلاثاء أن تبون (74 عاما)، وهو مدخن شره، أودع في وحدة متخصصة بالمستشفى المركزي للجيش في العاصمة الجزائر، وأن حالته الصحية "لا تستدعي أي قلق".

ولم توضح حينها أسباب دخول الرئيس إلى المستشفى.

وكانت الرئاسة أعلنت السبت أن تبون دخل "طوعيا" في حجر لخمسة أيام عقب الاشتباه في إصابة عدة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - علي نايت عمر الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:19
واش في اخبارو الامارات فتحات القنصلية في الصحراء المغربية
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61
2 - ميمون عامر الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:23
سبحان الله
ينفقون الملايير على البوليزاريو. ولا يوجد عندهم مستشفى في المستوى يتداوى فيه رئيس البلاد. عندما يرجع إلى بلده، يقف امام الكاميرات ليتحدث عن انجازات الثورة.
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40
3 - كروان الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:24
عندما ذهب للعلاج في المانيا بدات تتحسن حالته الصحية والحمد .ولو بقي في بلاد احسن منضومة صحية في العالم مع الجزم(أحب من أحب وكره من كره) لاصبح وضعه الى ما يحمد عقباه.
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4 - شوقي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:26
في تدوينة على السوشل ميديا تشير إلى وفاة تبون قبل 6 ساعات من الآن. و الله أعلم.
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5 - عبير سبيل الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:27
الله يشفيه والله يهديه الى طريق المستقيم
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5
6 - سوسي واصلي صحراوي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:30
حتى بوتفليقة عشر سنوات وحالته لا تدعو إلى القلق الجزائر يحكمه لا تدعو إلى القلق
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21
7 - ايت الراصد:المهاجر الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:32
وكما ذكرنا سابقا بان المدخنين هم الاكثر عرضة للاصابة بامراض مزمنة ولهذا تكون مناعتهم ليست بالقوية مما تؤثر عليهم الفيروسات وهذا ما حدث مع الرئيس تبون والذي اصيب بفيروس كورونا... والان يتلقى العلاج خارج بلاده ممايعني ان على الاقطار المغاربية ان تهتم بمجال الصحة فضلا عن التعليم وان تستثمر قسطا من الناتج الوطني في بنياته الاساسية ..ومع دعائنا لرئيس الجزائر الشقيقة بالشفاء ..
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8 - المذغري الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:33
هاهي ستبداء عصابة جديدة ستحكم الجزاءر باءسم تبون لمدة عشر او خمسة عشر سنة اخرى،وسيعاد نفس الفيلم وسيناريو بوتفليقة والذي لا نعرف ماذا نقولوا في حقه،واش الله ارحموا،او الله اشفيه.
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8
9 - طيطوح الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:35
راه مرض غير بالقنصليات التي تفتح في جنوبنا الحبيب هذا يؤكد مغربية الصحراء ويجعل تبون وزبانيته اكبر الخاسرين
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14
10 - مومو الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:38
إلى المعلق الأول واش يغنيه يودع ادا عرف دلك .الأخبار الأخيرة المؤكدة هي أنه أصيب بكورنة في 14 من هدا الشهر و نقل إلى المستشفى العسكري و لما أصيب بضيق في التنفس نقل إلى المانيا التي تتوفر على احسن الأطباء و للمستشفيات في العالم و نقل إليها عبر طائرة avion sanitaire privé français
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4
11 - made in china !! الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:47
أغرب من الخيال !! ثم افتتاح المسجد اﻻعظم بالعاصمة الجزائرية امس!! بتكلفة تزيد عن المليار ونصف دولار .. وتحث اشراف عمال صينين..!! في نفس الوقت ارسل رئيسهم إلى ألمانيا للعﻻج !! ﻻن بلد الغاز الطبيعي والنفط. .. ﻻ يتوفر على ابسط مقومات المستشفى وﻻ أطباء وﻻ عمال.. !! خليوني ساكت الله ارحم والديكم.........!؟
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4
12 - Mohamed الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:54
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي شفاء لايغادر سقما اللهم اشفني واشفه واشفي جميع المرضى يارب العالمين طهور إن شاء الله
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13 - marwa الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:55
صعيب صعيب صعيب على الجزائرين خبر فتح قنصلية إماراتية في الصحراء المغربية حتى سكان الصحراء فرحين
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