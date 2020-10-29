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كُتّاب وآراء
رئاسة الجزائر: حالة تبون الصحية لا تدعو للقلق
قالت الرئاسة الجزائرية مساء الخميس إن الحالة الصحية للرئيس عبد المجيد تبون "مستقرة ولا تدعو للقلق"، وذلك غداة نقله إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة"، إثر إعلان الاشتباه في إصابة محيطين به بكوفيد-19.
وجاء في البيان أن تبون خضع إلى "فحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة".
وأضاف: "يؤكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائج الفحوصات"، كما أوضح أن تبون بدأ في "تلقي العلاج المناسب".
ولم تقدم الرئاسة أي تفاصيل عن طبيعة مرضه.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت الثلاثاء أن تبون (74 عاما)، وهو مدخن شره، أودع في وحدة متخصصة بالمستشفى المركزي للجيش في العاصمة الجزائر، وأن حالته الصحية "لا تستدعي أي قلق".
ولم توضح حينها أسباب دخول الرئيس إلى المستشفى.
وكانت الرئاسة أعلنت السبت أن تبون دخل "طوعيا" في حجر لخمسة أيام عقب الاشتباه في إصابة عدة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
ينفقون الملايير على البوليزاريو. ولا يوجد عندهم مستشفى في المستوى يتداوى فيه رئيس البلاد. عندما يرجع إلى بلده، يقف امام الكاميرات ليتحدث عن انجازات الثورة.