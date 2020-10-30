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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تتخطّى للمرة الأولى عتبة 90 ألف إصابة

أمريكا تتخطّى للمرة الأولى عتبة 90 ألف إصابة

أمريكا تتخطّى للمرة الأولى عتبة 90 ألف إصابة
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 11:40

سجّلت الولايات المتّحدة أمس رقماً قياسيّاً جديداً لحالات الإصابة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، متجاوزةً للمرّة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة جديدة، وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وأحصت البلاد التي شهدت تصاعداً في عدد الإصابات منذ منتصف أكتوبر، نحو 90 ألفاً و290 إصابة جديدة بين يومَي الأربعاء والخميس، حسب بيانات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار.

وسجّلت الولايات المتّحدة في المجموع 8,94 مليون إصابة منذ بداية الجائحة.

وبين يومَي الأربعاء والخميس أيضًا، توفّي 1021 شخصًا بكوفيد-19 في الولايات المتّحدة، الدولة الأكثر تضرّرًا في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة من الفيروس.

ومساء الخميس، سجّلت الولايات المتّحدة ما مجموعه 228,625 وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

وقد تدهور الوضع الصحّي حاليّاً بشكل خاصّ في الولايات الشمالية وولايات الغرب الأوسط.

وقبل خمسة أيّام من الانتخابات الرئاسيّة، جعل المرشّح الديموقراطي جو بايدن من إدارة الأزمة الصحّية مادّةً أساسيّة لمهاجمة خصمه الجمهوري دونالد ترامب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - النقد الذاتي الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 12:06
من شاهد مظاهرات باكستان ضد خطاب الكراهية الفرنسي. هذا الصباح والالاف التي حضرت. يلاحظ لا أحد منهم يضع كمامة وكأن تلك الدولة الكبيرة في كوكب آخر.. بلا شك حكامها ادركوا اللعبة ولم يعودوا يبالون
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3
2 - عبدو الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 12:18
عندهم اكبر عدد من المرضى عندهم اكبر قوة اقتصادية في العالم هم أكبر دولة استعمارية وتخريبية في العالم هم أكبر دولة ناهبة لاموال العالم العربي هم أكبر دولة تبيع السلاح في العالم وووو دابا واش بغيتونا نفوتهم غير في المرض ههههه
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1
3 - محمد مداني الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 12:35
بلد من حجم الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى عذا الرقم المرعب رغم ترسنتها الطبية والإمكانيات المادية والمعنوية للأفراد، أما نحن بالمغرب فنرجو من الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة لان حالنا ضعيف من الناحية المادية وخاصة المستشفيات غير قادرة على فرض السيطرة على الوباء وإنهاء هذا الكابوس المخيف.
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