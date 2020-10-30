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الرئيسية | خارج الحدود | الإسلاميون في الجزائر يعارضون دستورا "علمانيا"

الإسلاميون في الجزائر يعارضون دستورا "علمانيا"

الإسلاميون في الجزائر يعارضون دستورا "علمانيا"
أمال بللوفي من الجزائر*
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 20:38

خلافا للمعارضين الذين يطالبون بمقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور الأحد، يشارك الإسلاميون لكن مع التصويت بـ"لا"، لأن المشروع في نظرهم "علماني".

وأدت الحرب الأهلية سنوات 1990 ثم العشرين عامًا من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) إلى إضعاف الأحزاب السياسية، بما فيها الأحزاب الدينية.

ولم ينس الجزائريون "العشرية السوداء" التي تواجهت خلالها قوات الأمن والمجموعات الإسلامية المسلحة نفسها بعد إلغاء الانتخابات التشريعية عام 1992، التي كان يفترض أن تفوز فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وأسفرت هذه الحرب الأهلية رسمياً عن 200 ألف قتيل، من بينهم الكثير من المدنيين، ضحايا هجمات أو مذابح منسوبة إلى المجموعات الإسلامية.

وانتهت الحرب بالتوقيع على "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" الذي عرضه بوتفليقة للاستفتاء، والذي أعفى المسلحين الإسلاميين مقابل استسلامهم.

واليوم، عشية الاستفتاء على الدستور الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون، يبدو التيار الإسلامي منقسمًا.

فمن ناحية أولئك الذين يدينون النص لأنه يشكل خطرا على "قيم" المجتمع الجزائري، وهم الأكثر عدادا، ومن ناحية أخرى أولئك الذين هم على استعداد لتقديم شيك على بياض للنظام.

وينص التعديل الجديد للدستور على سلسلة من الحقوق والحريات، من المفترض أن يلبي تطلعات الحراك، الحركة الاحتجاجية الشعبية المناهضة للسلطة، مع الحفاظ على أساسيات النظام الرئاسي وتوسيع صلاحيات الجيش.

- "مدنس جدا" -

ودعت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي والقوة المعارضة الرئيسية في البرلمان الجزائري، إلى التصويت بـ "لا".

وسردت حركة مجتمع السلم، التي تتبنى فكر جماعة الإخوان المسلمين، الأسباب في: تركيز السلطة في يد الرئيس، وعدم الفصل بين السلطات، وعدم إدراج حظر استخدام اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية.

الدستور الجديد "مدنس للغاية" لأنه "يكرس علمانية المدرسة والمسجد"، كما استنكر المتحدث باسم الحركة بوعبد الله بن عجمية لوكالة فرانس برس.

وانتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، خاصة المادة 40 التي تحمي النساء من العنف، لأنه يرى في ذلك "تهديدا للحياة الأسرية الخاصة".

كما حث حزب أكثر تطرفا، وهو جبهة العدالة والتنمية، وهي القوة السياسية الإسلامية الثانية، على رفض التعديل الدستوري، وندّد رئيسها عبد الله جاب الله، بـ "دستور علماني"، مبادئه "غير مقبولة في مجتمع مسلم" وتسبب "ضررا كبيرا" لعقيدة الجزائريين.

وبالنسبة لحركة النهضة، وهي حزب إسلامي آخر، فإن مبادرة الرئيس تبون "ليست توافقية لأنها تعبر عن إرادة أقلية".

- "شكلي خالص" -

من ناحية أخرى، هناك تشكيلتان إسلاميتان صغيرتان أخريان، هما حركة الإصلاح وحركة البناء، تدعوان إلى التصويت بـ"نعم" على التعديل الدستوري؛ بالنسبة للحزب الأول لأنه "يحمل مطالب ديمقراطية حقيقية عبر عنها الجزائريون"، لاسيما من خلال الحراك الذي بدأ في شباط/فبراير 2019، لكنه توقف بسبب وباء كوفيد -19، والثاني لأنه يعتبر أن المشروع "يشكل الخيار الأفضل للشعب الجزائري".

ومع ذلك، فإن هذا الانقسام الظاهر ليس سوى "شكليا خالصا"، كما تعتقد لويزة دريس آيت حمادوش، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر، وقالت إنه من خلال المشاركة في عملية الاستفتاء فإن الإسلاميين من جميع الاتجاهات يساعدون في إضفاء الشرعية على نتائجه.

وأوضح المحلل السياسي منصور قدير أن "موقفهم لا يختلف عن موقف الأحزاب الأخرى، لأن نهجهم كان دائمًا ماكرا"، مذكرًا بأن الإسلاميين سبق لهم أن دعموا السلطة.

وشاركت حركة مجتمع السلم في مختلف حكومات الرئيسين اليامين زروال وعبد العزيز بوتفليقة من 1996 إلى 2012.

وأغلب الأحزاب الإسلامية تمارس العمل من داخل السلطة، كما لاحظ قدير الذي يتوقع انضمامها إلى النظام بعد الاستفتاء، على أمل الفوز بمقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة، أو حتى تولي مناصب وزارية.

وقال المتحدث: "القليل من المتشددين سيظلون غير مرنين، لكن مشاركة الإسلاميين في الاستفتاء في صفوف متفرقة ستوقع هزيمتهم".

*أ.ف.ب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - حنصالي الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 21:00
قال تبون ان الجزائر تتوفر على احسن منضومة صحية فالعالم.واليوم هو يتعالج في ألمانيا هو تمويه من العسكر لتمرير الدستور الداعي الى تقسيم الجزائر وإفقادها هويتها الاسلامية ما يقع بالجزائر هو خطير جدا ويصب في مصلحة فرنسا التي تنهال خيرات أفريقيا.
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15
2 - كريم الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 21:15
هههههه وانتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري خاصة المادة 40 التي تحمي النساء من العنف لأنه يرى في ذلك تهديدا للحياة الأسرية الخاصة.يعني غير إما تخليو لنا المرأة نتكرفصوا عليها كيف بغينا وبلا ما تعاقبونا أولا غانتاهمكم بتهديد الحياة الأسرية الخاصة.بحال تقول جميع مشاكل الجزائر حلت ولم يعد لديهم أي مشكل وبقي فقط لهؤلاء العقول المتحجرة سوى المادة 40 كي ينتقدوها..بعض الخمج ما زال يعتبر المرأة عبدة وملك يمين ويحق له أن يفعل بها ما يشاء.المرأة الغربية التي يحترمها الرجال الحقيقيون ويؤمنون بقدراتها أعطاها الفرصة ووجدوا أنها فعلا تستحق هذه الفرصة لأنها قادت دولا عظمى لم يستطع ولو رجل واحد عربي في العالم العربي أن يقود بلاده مثلها وأصحاب العقول المتحجرة ما زالوا يعتبرونها عبدة ويجب أن تنفذ الأوامر وهي صاغرة.أينما حل الاخوان المخربين يحل الخراب معهم
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8
3 - كمال الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 21:26
حركه الإصلاح وحركة البناء.
شر البلية ما يضحك.
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4
4 - حكيمdz الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 21:27
الي الاول تكلم علي خيرات بلدك والمغربي يسجد عندما يصل للضفة اخري
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-2
5 - سليم الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 21:28
تبون انفي ولم يذهب للعلاج الجزائريون صوت و أو لم يصوتوا فالدستور معدل وسيخرج للوجود
فرنسا تتحكم في رؤوس الجيش الجزائري
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0
6 - مسلم الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 21:29
لا أعرف لماذا تستخدمون كلمة إسلاميون؟!! الكلمة الصحيحة هي مسلمون
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-4
7 - مغربي علماني الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 21:32
الاسلاميون يتلقون الضربة تلو الاخرى
متى ستصبح دولتنا كذلك علمانية لنخرج من براثن الظلمات
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11
8 - tarzan الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 21:32
المسلمين محتاجين لعملية جراحية لفصل العقل عن الأعضاء التناسلية العلمانيه ياقطيع بهيئة بشر هي العدالة والديمقراطية بدستورها تستند إلى رأي الشعب ويسود فيها حكم القانون الذي يطبق على الجميع بلا إستثناء حتى لو كان وزير هي المساواة بين الطواءف على اختلاف مذاهبهم والوانهم وجنسياتهم الكل متساوين بالحقوق والواجبات
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13
9 - السعيد الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 21:35
هذا هو الموقف الصحيح :: المشاركة والتصويت ب لا .. اما المقاطعة فهي عبارة عن مساعدة النظام على تمرير الدستور بسهولة
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-5
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