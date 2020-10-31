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Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تعلن تقييد تصدير اللقاحات ضد الأنفلونزا

بريطانيا تعلن تقييد تصدير اللقاحات ضد الأنفلونزا

بريطانيا تعلن تقييد تصدير اللقاحات ضد الأنفلونزا
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 31 أكتوبر 2020 - 19:45

أعلنت الحكومة البريطانية إعادة فرض قيود على تصدير اللقاحات ضد الأنفلونزا لضمان توفر أعداد كافية منها لمواطنيها.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "اتخذت هذا الإجراء كرد فعل على الطلب الكبير للقاحات ضد الانفلونزا من دول أخرى".

وأوضح وزير الصحة مات هانكوك أن هذا الإجراء "سيحمي تزودنا باللقاحات ضد الأنفلونزا في إطار خططنا لتوفير 30 مليون لقاح ضد الأنفلونزا قبل حلول فصل الشتاء غير المسبوق".

ومُدد برنامج اللقاحات المجانية ضد الأنفلونزا هذا العام في إنجلترا بسبب جائحة كوفيد-19. وتسعى السلطات الصحية إلى خفض مخاطر الوفاة في حالة الإصابة بفيروسين معا (الانفلونزا وكوفيد-19) وتجنب إثقال كاهل المستشفيات.

والأشخاص المصابون بالفيروسين معا مهددون أكثر بمرتين بالوفاة جراء كوفيد-19، وفق ما أفادت دراسة لجهاز الصحة العام في إنجلترا الشهر الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - م روان السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:17
العلاقات السياسية والاقتصادية والاخوية المتينة تنكشف في وقت الازمات .كرونا اتبت وبالملموس ان المصالح فقط هي ما يربط الدول لذا يجب الإعتماد على القدرات الداتية واعطاء المجال للبحث العلمي واستهلاك المنتوج والوطني (لي عول على جارو يبات بلا عشا)
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2 - حسن السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:22
الحكومة التي تحترم شعبها و تقدره تعطي لقاح الأنفلونزا بالمجان. أما محكومتنا الفاسدة عدوة الشعب فتريد إرغام المواطن على الإدلاء بوصفة طبية ordonnance médicale لاشتراء اللقاح.الوقاحة و الظلم بكل أشكاله
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3 - بداية الاحتكار السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:25
من هنا يتبين انه سيتم احتكار هادا اللقاح .. باش اي بيعوه فالاخير باتمنة خيالية ليضن الجميع انه لتعيش لابد شراء حياتك بالمطلوب منك.. متخفوش " يمكرون والله خير الماكرين"
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