بريطانيا تعلن تقييد تصدير اللقاحات ضد الأنفلونزا

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت الحكومة البريطانية إعادة فرض قيود على تصدير اللقاحات ضد الأنفلونزا لضمان توفر أعداد كافية منها لمواطنيها.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "اتخذت هذا الإجراء كرد فعل على الطلب الكبير للقاحات ضد الانفلونزا من دول أخرى".

وأوضح وزير الصحة مات هانكوك أن هذا الإجراء "سيحمي تزودنا باللقاحات ضد الأنفلونزا في إطار خططنا لتوفير 30 مليون لقاح ضد الأنفلونزا قبل حلول فصل الشتاء غير المسبوق".

ومُدد برنامج اللقاحات المجانية ضد الأنفلونزا هذا العام في إنجلترا بسبب جائحة كوفيد-19. وتسعى السلطات الصحية إلى خفض مخاطر الوفاة في حالة الإصابة بفيروسين معا (الانفلونزا وكوفيد-19) وتجنب إثقال كاهل المستشفيات.

والأشخاص المصابون بالفيروسين معا مهددون أكثر بمرتين بالوفاة جراء كوفيد-19، وفق ما أفادت دراسة لجهاز الصحة العام في إنجلترا الشهر الماضي.