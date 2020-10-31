24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سالمي: المعرفة بترول المستقبل .. الكم والجودة يتحديان الجامعات
- "كيس بيكر" .. ما سبب انتفاخ وآلام تجاويف الركبة؟
- حرية التعبير
- المغرب يضم 12 ألف لاجئ وطالب لجوء من أربعين بلداً في العالم
- باحث يتوقع عودة "الحجر الصحي" الشامل و"موجة شرسة لكورونا"
تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (4.00)
منفذ "هجوم نيس" .. "حراك" تونسي ينتقل من المخدرات إلى التطرف (1.00)
سالمي: المعرفة بترول المستقبل .. الكم والجودة يتحديان الجامعات (0)
- معلّقون: خرجة بنكيران الجديدة "خفّة سياسية" و"ركمجة عاطفية" - (95)
- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة "المينورسو" ويؤكد مسؤولية الجزائر - (90)
- موسم "النّزوح" الإفريقي والعربي إلى الصّحراء يُعمق "عزلة الجزائر" - (63)
- "أجواء الصّحراء" تدفعُ المغرب إلى اقتناء صواريخ "قصيرة المدى" - (60)
- مغاربة يستنكرون "هجوم نيس" ويخشون على مصير مسلمي فرنسا - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كندا تخطط لاستقبال 1.2 مليون مهاجر جديد
قال ماركو منديتشينو، وزير الهجرة الكندي، إنّ "الهجرة أمر حيوي لمستقبل كندا"، معلنا عما أسماه خطة هجرة "طموحة" مدتها ثلاث سنوات من أجل جلب العمال المهرة وأفراد الأسرة واللاجئين إلى كندا، مؤكدا عزم الحكومة الكندية استقبال 1,2 مليون مهاجر بحلول 2023.
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الكندية: "ببساطة، نحن بحاجة إلى مزيد من العمال، والهجرة هي السبيل للوصول إلى هناك"، مضيفا إن الجائحة أظهرت مدى حاجة البلاد إلى المهاجرين.
وذكر أنّه في الوقت الحالي، في قطاع الصحة وحده، فإنّ ربع العمال من أصول مهاجرة. معبرا عن قدرة الحكومة الفيدرالية على تحقيق الأهداف على الرغم من الأزمة الصحية العالمية بسبب كوفيد 19، من خلال العمل على قيود السفر مع الالتزام بتدابير السلامة مثل الحجر الصحي الإلزامي.
ولسدّ العجز في عدد المهاجرين المسجل خلال 2020 والذي تسبّبت فيه أزمة "كوفيدـ 19"، رفعت الحكومة الكندية من أهدافها للوصول إلى العدد المُعلن عنه سابقا، خصوصا ان الهجرة انخفضت في كندا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، بأكثر من 40 في المائة مقارنة بأرقام العام الماضي.
وتلتزم الحكومة الفيدرالية، بحلول عام 2022، باستقبال "500 لاجئ ماهر"، عبر مشروع خاص باللاجئين المهرة. كما أنها ستعمل في إطار برنامج الدخول السريع، ستمنح مصالح الهجرة نقاطا إضافية لملفات المرشحين الفرنكفونيين, من أجل تعزيز نمو المجتمعات الفرنكوفونية في مقاطعات أخرى غير كيبيك.
وتشمل خطة العام المقبل ما يلي: 232 ألف مهاجر في الطبقة الاقتصادية، و103 آلاف و500 في فئة العائلة، و59 ألفا وخمسمائة لاجئ ومحمي، وخمسة آلاف وخمسمائة لأسباب إنسانية ورحيمة.