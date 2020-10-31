دراسة تتوقع ارتفاع عدد "وفيات كورونا" بألمانيا

هسبريس - د.ب.أ

توقعت دراسة حدوث ارتفاع ملحوظ في وفيات كورونا في ألمانيا خلال الأسابيع المقبلة، في شهر نونبر المقبل، مقارنة بالأسابيع الماضية.

وقالت فيولا بريزيمان، وهي رئيسة مجموعة بحثية في معهد ماكس بلانك للديناميكيات والتنظيم الذاتي في مدينة جوتينجن إن الحسابات النموذجية أظهرت أن من المتوقع ارتفاع عدد وفيات مرض كوفيد-19 من 500 إلى 800 حالة أسبوعيا، وأضافت أنه من المرجح أن يكون الارتفاع أقوى.

وأوضحت المجموعة البحثية برئاسة بريزيمان أن الأعداد المتدنية نسبيا حتى الآن لحالات وفيات كورونا تعود إلى أن غالبية من أُصِيْبُوا بعدوى كورونا حتى نهاية سبتمبر الماضي كانوا من الشريحة العمرية التي تقل عن 60 عاما.

وزاد العلماء أنه منذ ذلك التاريخ تزايدت أعداد الحالات المسجلة لأشخاص فوق ستين عاما، ورأوا أن هذا سيؤدي إلى ارتفاع حالات الوفيات، وقد شارك في الدراسة علماء من عدة مؤسسات بحثية ألمانية.

وقام فريق البحث بتحليل ارتفاع حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها وفقا للشريحة العمرية، وقد اكتشف الفريق من خلال ملاحظة معدل الوفيات في كل شريحة مدى سرعة تطور عدد وفيات كورونا " وقد أوضحت دراسة تحليلية شاملة تضاعف معدل الوفيات إلى عشرة أمثال ووصل إلى نحو 10% في سن الـ82 عاما".

وقالت بريزيمان إن " نتائج حساباتنا النموذجية تتوافق بشكل جيد للغاية مع التطورات المرصودة في كل الشرائح العمرية، ولهذا من المتوقع أن تكون توقعاتنا للأسبوعين المقبلين موثوقة"، مشيرة إلى صعوبة التنبؤات بعد هذين الأسبوعين.

وعزت بريزيمان تزايد أعداد الإصابات بكورونا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما منذ نهاية أيلول/سبتمبر الماضي إلى عدم تمكن المكاتب الصحية من تتبع وعزل الأشخاص المخالطين بصورة ثابتة، وطالبت بالعمل على تخفيض أعداد الإصابات من أجل استعادة التحكم مرة أخرى في وقوع العدوى.