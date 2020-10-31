كيبيك ترحب بقدوم 47500 مهاجر في سنة 2021

هسبريس من الرباط

تم الإعلان في المقاطعة الكندية كيبيك عن خطة الهجرة لسنة 2021 والتي تعتبر جزءا في مخطط الهجرة الذي صدر عن وزارة الهجرة وتدريس الفرنسية والاندماج يوم 29 أكتوبر الجاري، وتتوقع الخطة أن 62 في المائة من المقبولين الجدد بمقاطعة كيبيك سيأتون عن طريق برامج الهجرة الاقتصادية في المقاطعة.

وحسب الخطة من المنتظر أن تقبل كيبيك 30500 مهاجر كحد أقصى هذا العام، بدلاً من الحد الأقصى المتوقع وهو 44500 مهاجر.

وترجع الحكومة الكيبيكية الأمر إلى الظروف التي فرضتها جائحة "كوفيد ـ19"، خصوصا القيود التي طالت السفر وكذا إغلاق المكاتب الفيدرالية ومراكز المعالجة حول العالم؛ ما جعل من الصعب تحقيق أهداف الهجرة لعام 2020.

وحسب الخطة دائما، فقد حددت كيبيك لنفسها هدفًا يتمثل في الترحيب بما بين 44500 و47500 مهاجر في عام 2021. كما ستتم إضافة 7000 قبول مؤجل اعتبارًا من عام 2020 إلى القبول المخطط له لعام 2021 من أجل ملء بعض حالات القبول غير المحققة في عام 2020 بسبب الأزمة الصحية.

وتقدر المقاطعة عدد القبولات التي لم يتم تحقيقها في عام 2020 بما يتراوح بين 13000 و18000؛ لكنها تخطط لتعويض النقص على مدى العامين المقبلين.

وقد خصت كيبيك بالنسبة لعام 2021 ما بين 27500 و29300 قبول جديد لبرامج الهجرة الاقتصادية، بما في ذلك 24200 من العمال المهرة كحد أقصى. وحددت كذلك 4300 قبول لبرامج هجرة الأعمال، والتي تشمل برنامج رجال الأعمال في كيبيك وبرنامج العاملين لحسابهم الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين 800 قبول كحد أقصى "للفئات الاقتصادية الأخرى"؛ مثل مقدمي الرعاية المقيمين وغيرهم. كما أن المقاطعة تتوقع أن يصل 10200 مقيم دائم جديد من خلال برامج رعاية الأسرة واللاجئين وبرامج الهجرة الأخرى.

وتشمل الأهداف المحددة لعام 2021 الطلبات قيد المعالجة أو التي تنتظر معالجتها في كيبيك وعلى المستوى الفيدرالي. كما يأخذون في الاعتبار الوقت الذي يستغرقه المرشحون لإكمال جميع إجراءات الهجرة.

وتنص خطة كيبيك على إصدار ما بين 26500 إلى 31200 شهادة اختيار في عام 2021، وهو ما يزيد قليلاً عن خطتها لعام 2020.

ومن المتوقع أن يتم توزيع شهادات الاختيار على النحو التالي:

• العمال المهرة: بين 19400 و22400 شخص.

• رجال الأعمال: بين 1500 و2300 شخص.

• المهاجرون الاقتصاديون الآخرون: بين 400 و600 شخص .

• اللاجئون المختارون في الخارج: بين 4،400 و4،700 شخص.

• المهاجرون الآخرون: بين 800 و1200 شخص.

ومعلوم أن مقاطعة كيبيك هي من يمنح شهادة الاختيار للمهاجرين الذين يختارون الاستقرار في نفوذها الترابي؛ فيما تمنحهم الحكومة الفيدرالية الكندية تأشيرة الإقامة الدائمة.