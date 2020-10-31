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كُتّاب وآراء
السعودية تمنح الوافدين إلى العمرة إقامة 10 أيام
كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، أن الأجانب القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة ستكون مدة إقامتهم داخل البلاد 10 أيام فقط.
وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان صادر عنها، إن "مدة الإقامة داخل المملكة للقادمين لأداء العمرة من الخارج هي 10 أيام"، وأن "الفترة التي أتيحت للحجز منذ تشغيل تطبيق 'اعتمرنا' تمتد إلى نهاية دجنبر المقبل فقط".
وتبدأ غدا الأحد المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، والتي تتضمن رفع كامل الطاقة التشغيلية الاحترازية وتكثيف التدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية الموصى بها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
الله يسهل الامور لكل مسلم كيتمنى يزور هاد المقام