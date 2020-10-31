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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تمنح الوافدين إلى العمرة إقامة 10 أيام

السعودية تمنح الوافدين إلى العمرة إقامة 10 أيام

السعودية تمنح الوافدين إلى العمرة إقامة 10 أيام
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 31 أكتوبر 2020 - 16:13

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، أن الأجانب القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة ستكون مدة إقامتهم داخل البلاد 10 أيام فقط.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان صادر عنها، إن "مدة الإقامة داخل المملكة للقادمين لأداء العمرة من الخارج هي 10 أيام"، وأن "الفترة التي أتيحت للحجز منذ تشغيل تطبيق 'اعتمرنا' تمتد إلى نهاية دجنبر المقبل فقط".

وتبدأ غدا الأحد المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، والتي تتضمن رفع كامل الطاقة التشغيلية الاحترازية وتكثيف التدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية الموصى بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيثة السبت 31 أكتوبر 2020 - 16:41
عشرة أيام ثلاثة حجر و سبعة أيام ما بين مكة و المدينة ممكن هكدا ستكون ...اللهم ارفع عنا وباء كورونا عاجلا غير آجل
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28
2 - حميدة السبت 31 أكتوبر 2020 - 17:16
كااافية ووافية الحمد لله والله يجعل الباراكا العمرة كدوز بساعه او اقل وتطبيق اعتمرنا كيحدد 3 ساعات حسب الموعد المتاح فيه
الله يسهل الامور لكل مسلم كيتمنى يزور هاد المقام
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