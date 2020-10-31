استهداف "كاهن أرثوذوكسي" بالرصاص في فرنسا

هسبريس من الرباط

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عشية اليوم السبت، وقوع هجوم مسلح في مدينة نيس دون أن تتمكن الشرطة من إيقاف مقترفه.

ونقلت "فرانس برس" عن شرطة المدينة نفسها أن كاهنا أرثوذوكسيا قد استهدف بإطلاق للرصاص الحي، بينما المنفذ لاذ بالفرار.