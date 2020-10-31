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كُتّاب وآراء
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استهداف "كاهن أرثوذوكسي" بالرصاص في فرنسا
السبت 31 أكتوبر 2020 - 17:11
أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عشية اليوم السبت، وقوع هجوم مسلح في مدينة نيس دون أن تتمكن الشرطة من إيقاف مقترفه.
ونقلت "فرانس برس" عن شرطة المدينة نفسها أن كاهنا أرثوذوكسيا قد استهدف بإطلاق للرصاص الحي، بينما المنفذ لاذ بالفرار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - هشام السبت 31 أكتوبر 2020 - 17:22
وابا شنو هاد الحالة، اما ارهاب اما mk ultra ديال cia بحلة جديدة. واش هذا الحماق هذا راه بزاف هادشي، فين غادا فرنسا ؟؟؟؟
2 - لطفك يا ربي السبت 31 أكتوبر 2020 - 17:23
سيغرق ماكرون في المشاكل اللي جبد على راسو نتمنى أن تتهدن الأمور .
3 - هيا أيها المنافقون.بانوا السبت 31 أكتوبر 2020 - 17:27
سيخرج علينا بعض المنافقين لي يقولوا أن المسلمين من أطيب خلق الله خلقا وتعاملا. إمكن إلاجرام ديالهم وقتلهم الأبرياء دون موجب حق هي الطيبة في نظرهم.انتظر الديسلايكات من المنافقين بفارغ الصبر
تعليق غير لائق
-82
4 - فارس بلا جواد السبت 31 أكتوبر 2020 - 17:28
غادي يجيبو شي شهود الي غادي يقولو سمعناه ملي بغى يقتلو تيقول الله اكبر ودئما الإسلام هو المذنب بدل ميقلبو على حلول للمشاكل لي وصلو ليها الفرنسيين جالس تيقول لينا الإسلام في أزمة!!!!
5 - محمد بوعزاوي السبت 31 أكتوبر 2020 - 17:38
يجب التريث في التعليقات...في مثل هذه الظروف وجب البحث عمن له المصلحة في إذكاء نار الفتنة والحقد والكراهية بين المسلمين والمسيحيين ومن لم يقتنع وجب عليه استقراء العبر من التاريخ
6 - النقد الذاتي السبت 31 أكتوبر 2020 - 17:40
ما يحدث في فرنسا فلم من إخراج المخابرات الفرنسية بدعم من جريدة ايبدو
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