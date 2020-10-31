8 وفيات و291 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

سجلت 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 187 مرضى للشفاء.

الحصيلة الجديدة لتفشي الجائحة بالبلاد كشف عنها، اليوم السبت، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر؛ الدكتور جمال فورار.

وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 57.942 حالة مؤكدة مقابل 1964 وفاة بالجزائر، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 40.261 وفق الإحصائيات الرسمية.