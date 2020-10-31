24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/10/2020
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- سالمي: المعرفة بترول المستقبل .. الكم والجودة يتحديان الجامعات
- حرية التعبير
- باحث يتوقع عودة "الحجر الصحي" الشامل و"موجة شرسة لكورونا"
- جمعيات تنتقد تدبير "الأقسام الاجتماعية" بالبيضاء
- هل تعود مليارات شركات الإنترنت الكبرى بالفائدة على المجتمعات؟
"تمديد المينورسو" يثير سُعار البوليساريو .. والجزائر تنشغل بـ"تبون" (5.00)
تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (3.00)
- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة "المينورسو" ويؤكد مسؤولية الجزائر - (92)
- باحث يتوقع عودة "الحجر الصحي" الشامل و"موجة شرسة لكورونا" - (78)
- "أجواء الصّحراء" تدفعُ المغرب إلى اقتناء صواريخ "قصيرة المدى" - (69)
- حادثة سير تخلف 5 قتلى و8 جرحى في "أوطوروت مراكش وأكادير" - (51)
- المغرب يمسك "وسط العصا" بشأن خرجة ماكرون و"مجزرة نيس" - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
8 وفيات و291 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر
السبت 31 أكتوبر 2020 - 17:40
سجلت 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 187 مرضى للشفاء.
الحصيلة الجديدة لتفشي الجائحة بالبلاد كشف عنها، اليوم السبت، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر؛ الدكتور جمال فورار.
وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 57.942 حالة مؤكدة مقابل 1964 وفاة بالجزائر، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 40.261 وفق الإحصائيات الرسمية.