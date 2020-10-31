الجائحة تضبط إيقاع استفتاء تعديل الدستور بالجزائر

هسبريس من الرباط

أكد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، السبت، أن "كل الظروف المادية والصحية اللازمة للوقاية من وباء كوفيد-19 متوفرة، من أجل السماح للجزائريين بأداء واجبهم، الأحد، بمناسبة الاستفتاء على التعديل الدستوري".

وأوضح شرفي، خلال زيارته إلى عدد من مكاتب التصويت بالجزائر العاصمة، أنه "تم التحضير بكل دقة لموعد الاستفتاء، بتدعيم مكاتب التصويت عبر الوطن بكل الوسائل والإجراءات الوقائية التي فرضها تفشي وباء كورونا، للسماح للناخبين بأداء واجبهم على أكمل وجه".

وأضاف المسؤول الجزائري أنه "تحسبا لهذا الموعد، استفاد مؤطرو مكاتب التصويت من دورات تكوينية عبر تقنية التحاضر المرئي حول التدابير الوقائية الواجب اتباعها طيلة عملية التصويت لتفادي انتشار الوباء، ضمانا لصحة الناخبين الوافدين على مكاتب الاستفتاء".

وأشار شرفي إلى أنه "تم تنفيذ عملية انتخابية افتراضية لتحسيس مسؤولي مراكز التصويت حول كيفية تطبيق البروتوكول الصحي الذي وضعته السلطة، من أجل تنظيم سير عملية الاستفتاء، المصادق عليه من المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا".

ويشمل البروتوكول الصحي كل المراحل التي سيتم من خلالها تنظيم الاستفتاء، بما في ذلك مقر السلطة ومقرات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات، ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، بالإضافة إلى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

ويتضمن البروتوكول أيضا تعليمات صحية إلزامية داخل قاعات المحاضرات والمكاتب وقاعات العمل التي سيتم تزويدها بمحلول كحولي للتعقيم. كما يشترط خلال إجراء هذه العملية وضع الأقنعة الوقائية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتفادي التلامس الجسدي بين الأفراد. ولا يسمح بالتواجد داخل المكتب إلا لشخصين أو ثلاثة فقط، وما بين 5 و7 أعضاء بقاعة العمل حسب مساحتها.

وجرى تخصيص طابور للفئات المسنة، وتلك التي تعاني من أمراض مزمنة وإعاقات لتسهيل المهمة لها. وبالنسبة لتنظيم مسار الناخب فسيتم وضع أربعة فضاءات انطلاقا من التعرف على الهوية إلى غاية القيام بالاقتراع والتوقيع.

وبخصوص مجريات العملية الانتخابية للجالية الجزائرية بالخارج، في البلدان التي تفرض إجراءات صارمة بسبب الجائحة، لاسيما ما يتعلق بحرية التنقل، والتي قد تحول دون تمكين الجزائريين من التوجه نحو مكاتب الاقتراع، أكد رئيس السلطة بالمناسبة أن كل مراكز التصويت عبر الإقليم الوطني أو لدى السفارات والقنصليات بالخارج على أتم الاستعداد لاستقبال الناخبين، للإدلاء بأصواتهم، مضيفا: "لممثلينا الدبلوماسيين حرية التصرف لاتخاذ التدابير اللازمة والتكيف مع ظروف كل بلد".

وبالنسبة لتصويت الجزائريين في المناطق النائية عبر المكاتب المتنقلة، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر إنه "مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة، سُجل ارتفاع في نسبة المشاركة التي بلغت إلى حد الآن 11 في المائة".