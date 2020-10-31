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كُتّاب وآراء
بريطانيا تدخل إغلاقا وطنيا إلى غاية شهر دجنبر
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، أن البلاد ستدخل إغلاقا وطنيا، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، في إطار الجهود المبذولة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وسيتم إغلاق المتاجر التي تعتبر غير أساسية، بالإضافة إلى أماكن الترفيه والتسلية، حتى شهر دجنبر، وكذلك الحانات والمطاعم التي لا يمكنها، خلال الفترة المقبلة، تقديم سوى خدمات الوجبات السريعة والتوصيل.
وستبقى المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى مفتوحة، بينما قال جونسون: "سيكون عيد الميلاد مختلفا هذا العام، وربما يكون مختلفا تماما، لكنني آمل بصدق وأعتقد أنه من خلال اتخاذ إجراءات صارمة، يمكننا السماح للعائلات عبر البلاد بالتواجد معا".
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تعليقات الزوّار (4)
هل عجزت. 27 دولة تدعي الوصول للفضاء عن اختراع لقاح ، نجحت روسيا والصين في الوصول اليه