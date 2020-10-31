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الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تدخل إغلاقا وطنيا إلى غاية شهر دجنبر

بريطانيا تدخل إغلاقا وطنيا إلى غاية شهر دجنبر

بريطانيا تدخل إغلاقا وطنيا إلى غاية شهر دجنبر
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 31 أكتوبر 2020 - 21:09

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، أن البلاد ستدخل إغلاقا وطنيا، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، في إطار الجهود المبذولة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسيتم إغلاق المتاجر التي تعتبر غير أساسية، بالإضافة إلى أماكن الترفيه والتسلية، حتى شهر دجنبر، وكذلك الحانات والمطاعم التي لا يمكنها، خلال الفترة المقبلة، تقديم سوى خدمات الوجبات السريعة والتوصيل.

وستبقى المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى مفتوحة، بينما قال جونسون: "سيكون عيد الميلاد مختلفا هذا العام، وربما يكون مختلفا تماما، لكنني آمل بصدق وأعتقد أنه من خلال اتخاذ إجراءات صارمة، يمكننا السماح للعائلات عبر البلاد بالتواجد معا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عادل البيضاوي 7 السبت 31 أكتوبر 2020 - 21:18
بلا شك المغرب سيحدو حدو فرنسا وبريطانيا.. لكن قبل الإغلاق لابد من الإنفاق (على المساكين و أصحاب الدخل المحدود و الأرامل. )
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28
2 - دجاجة السبت 31 أكتوبر 2020 - 21:18
محدها كتقاقي وهيا تولد البيييييض
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13
3 - karim السبت 31 أكتوبر 2020 - 21:19
هي سياسة الدول الفاشلة والعاجزة. فهب وصلت اوربا مهد العلم والثورة الصناعية الي هذا الحد من الضعف.
هل عجزت. 27 دولة تدعي الوصول للفضاء عن اختراع لقاح ، نجحت روسيا والصين في الوصول اليه
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2
4 - محمدين السبت 31 أكتوبر 2020 - 21:22
جونسون هو صاحب المقولة المشهورة "مناعة القطيع" وهو لم يكن يؤمن بوجود كورونا وقد تغيرت نظرته إلى الموضوع بعد إصابته بالفيروس التاجي بحيث وضع تحت التنفس الاصطناعي وكان بين الحياة والموت.. والآن يعلن إغلاقا شاملا للبلاد ضدا على إرادة اليمين الذي أوصله إلى الكرسي والذي يدعو إلى تفضيل الاقتصاد على حياة الناس وهي نفس نظرية ترمب
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