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245 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الأحد 01 نونبر 2020 - 13:45
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 18665 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 245 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بكورونا
وتجاوز بذلك إجمالي المصابين المليون و636 ألف حالة، توفيت منها 28235 حالة، بينما تخطى مجموع عدد المتعافين، إلى حدود اليوم أيضا، المليون و225 ألفا حالة.