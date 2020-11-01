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الرئيسية | خارج الحدود | قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بـ"كيبيك" الكندية‎

قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بـ"كيبيك" الكندية‎

قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بـ"كيبيك" الكندية‎
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 01 نونبر 2020 - 12:35

أعلنت شرطة مدينة كيبيك شرق كندا، اليوم الأحد، اعتقال مشتبه به على صلة بعملية طعن قام بها شخص، يرتدي ملابس تعود لـ"العصور الوسطى"، بسلاح أبيض وأسفرت عن مقتل شخصين.

وطالبت الشرطة السكان بالبقاء في المنازل وإغلاق الأبواب، وأوضحت أيضا أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في منطقة "التلة البرلمانية" في وقت متأخر من ليلة "عيد الهالوين".

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن المتحدث باسم الشرطة، إيتيان دويون، القول للصحفيين إن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة.

وأضافت الهيئة أنه "تم نقل المشتبه به، وهو في العشرينات من العمر، بعدما جرى اعتقاله بالقرب من الميناء القديم بالمدينة، إلى المستشفى لتلقي العلاجات من إصابات بدنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - 3arafa الأحد 01 نونبر 2020 - 12:48
استبعد ان يكون مسلم او عربي وراء الحاذث والا قالوا إرهاب، من الممكن أن تكون جهات تدفع وراء تلطيخ سمعة المسلمين
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2
2 - اللباس الأفغاني الأحد 01 نونبر 2020 - 12:50
يلبس ملابس العصور الوسطى يعني اللباس الافغاني.الاسلاميون لطخوا فرنسا والآن يريدون حتى تلطيخ كندا أيضا التي لم يسبق لها أن إعتدت على مسلم من قبل.الاسلاميون لا يصلح معهم سوى جمعهم في جزيرة مغلقة لا يدخلها أحدا وإعطائهم السلاح كي يقتلوا بعضهم البعض ماداموا يحبون سفك الدماء حتى يرتاح العالم من شرورهم.هذا هو الحل
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-97
3 - حميد الأحد 01 نونبر 2020 - 12:51
وسوف يعرف بعدها أنه صاح الله اكبر الله اكبر وأنه مسلم ويتهم الإسلام كالعادة
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7
4 - السلام عليكم الأحد 01 نونبر 2020 - 12:52
الحمد لله ذاك الشخص يرتدي لباس يعود للعصور الوسطى. إذن فهو شخص غير مسلم
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16
5 - راي الأحد 01 نونبر 2020 - 12:53
ارهاب الهالوين سوف يقولون انه مريض نفسي ويحال على الطبيب وتنتهي القضية بدون ضجيج كما العادة
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26
6 - خالد بروكسيل الأحد 01 نونبر 2020 - 13:03
إن لم يكن مسلما فهو مختل عقليا
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7
7 - إلى 3arafa الأحد 01 نونبر 2020 - 13:04
إلى المعلق 3arafa.اليس المغاربة مسلمين إذن حتى المغاربة الذي يرتكبون جرائم القتل في المغرب ويقتلون الناس أو اللذين يغتصبون الأطفال الصغار وبعد الانتهاء من اغتصابهم يقتلونهم مثل ما وقع للطفل عدنان من طرف مغربي مسلم وهناك الآلاف على شاكلة عدنان تم قتلهم على يد مغاربة مسلمين بعد اغتصابهم لهم حتى هما هناك جهات تدفع للتشويه بالمسلمين
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8
8 - النجدة الأحد 01 نونبر 2020 - 13:06
لباس القرون الوسطى هي لفرسان الهيكل، وسوف لن يعلنوا عن عملية إرهابية ضد المسلمين كما وقع في أفينيون، القتلى طعنا هم مهاجرون مسلمون.
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1
9 - yassine الأحد 01 نونبر 2020 - 13:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..شفتهم هنا متكلموش على الإرهاب شنو نسميو هذا الشي "حرية التعبير "
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10 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الأحد 01 نونبر 2020 - 13:10
يا ربي ما هذا الغليان ما هذه الكراهية التي جاءت بها صحف تعبر على رأي لا يحترم الدين الإسلامي ولا تحترم من حمله محمد صلى الله عليه وسلم اخر وصفوة الأنبياء ولكن لا نواجه الشر بالشر بل علينا تحكيم العقل الذي حكمه خاتم الأنبياء وهو يفتح مكة التي اهين فيها وطرد منها عاد فاتحا ولم يرق دما بعد تحطيم الاصنام وخطب في كفار قريش (ما تروني فاعل بكم، قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم) ترى بماذا رد صاحب القلب الكبير والعقل الراجح ( اذهبوا فأنتم الطلقاء) لم يكونوا مسجونين ولا شيئا من هذا القبيل وإنما أعطاهم الحرية في ممارسة دينهم الذي ارتضوه لأنفسهم ولم يرد الكيل بمكيالين مثلما يفعل هؤلاء القتلة حاليا الذين ملأ قلبهم الحقد والكراهية لا لشيء (رسوم) فهي لن لم تقلل من قيمة خاتم الأنبياء لم ولن تنزع منه الرسالة التي جاء بها وكانت خاتمة الرسالات لم ولن تقلل من قيمة أخلاقه ( ادبني ربي فاحسن تأديبي) فلنتأدب بأدبه ولنتحل بأخلاقه وننبذ الحقد والكراهية التي سكنت القلوب هذه الأيام ونشرت الرعب ليس في نفوس المسيحيين فقط وإنما في نفوس حتى المسلمين الذين يتعايشون مع أصحاب هذا الدين وغيرهم
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11 - معلق الأحد 01 نونبر 2020 - 13:18
ربما خاصك تقرا التاريخ باش تولي تفرق شوية وربما تكبر فعقلك ومتبقاش تستعمل النمطية فهدرتك .. المقصود بملابس العصور الوسطى هي الملابس لي كانو كيلبسوها الاوروبيون قبل عصر النهضة أي ما بين القرن 7 و القرن 15 .. السيد كان لابس هاد اللباس حيث عندهم عيد الهالويين كيلبسو ألبسة للتنكر والاحتفال. وفهاد الفترة كان مازال مضهرش هاد النوع ديال اللباس "الأفغاني" لي جا حتال القرن 16 - 17 مع ضهور الوهابية
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