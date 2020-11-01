قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بـ"كيبيك" الكندية‎

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت شرطة مدينة كيبيك شرق كندا، اليوم الأحد، اعتقال مشتبه به على صلة بعملية طعن قام بها شخص، يرتدي ملابس تعود لـ"العصور الوسطى"، بسلاح أبيض وأسفرت عن مقتل شخصين.

وطالبت الشرطة السكان بالبقاء في المنازل وإغلاق الأبواب، وأوضحت أيضا أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في منطقة "التلة البرلمانية" في وقت متأخر من ليلة "عيد الهالوين".

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن المتحدث باسم الشرطة، إيتيان دويون، القول للصحفيين إن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة.

وأضافت الهيئة أنه "تم نقل المشتبه به، وهو في العشرينات من العمر، بعدما جرى اعتقاله بالقرب من الميناء القديم بالمدينة، إلى المستشفى لتلقي العلاجات من إصابات بدنية".