24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1218:3919:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. معهد لأئمة المساجد يُدرس "الإسلام الفرنسي" وسط أجواء علمانية (5.00)

  2. ماكرون والانتخابات (5.00)

  3. الدار البيضاء تقترب من العودة إلى تطبيق "الحجر الصحي الشامل" (5.00)

  4. بؤس العقل الديني من إساءة المقدس إلى تقديس الإساءة ‮ (5.00)

  5. حطب التدفئة نواحي ميدلت (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | 434 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

434 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

434 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 01 نونبر 2020 - 15:50

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 434 حالة وفاة و 7719 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 620 ألفا، بينما مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 35 ألفا و298 حالة.

جدير بالذكر، وفق المعطيات نفسها، أن 5244 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 486 ألفا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.