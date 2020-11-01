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434 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الأحد 01 نونبر 2020 - 15:50
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 434 حالة وفاة و 7719 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 620 ألفا، بينما مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 35 ألفا و298 حالة.
جدير بالذكر، وفق المعطيات نفسها، أن 5244 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 486 ألفا.