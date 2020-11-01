حقوقيون دوليون: تعديل الدستور الجزائري لن يُبعد النظام عن القمع

هسبريس - محمد الراجي

في خضمّ ردود الفعل الداخلية الرافضة لمشروع الدستور الجزائري الجديد الذي يهمه استفتاء شعبي الأحد، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات الجزائرية إلى سحب التعديلات الدستورية التي اقترحتها.

وشددت اللجنة الدولية للحقوقيين، في ورقة بعنوان: "الجزائر: يجب سحب التعديلات الدستورية المقترحة وإعادة إطلاق عملية تعديل الدستور"، على أن تعديل الدستور الجزائري يجب أن يكون متوافقا مع التزامات الجزائر القانونية الدولية، خاصة في الشق المتعلق بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأكدت الهيئة الحقوقية الدولية أن على السلطات الجزائرية أن تسحب التعديلات الدستورية المقترحة، وإعادة إطلاق عملية صياغة الدستور "حرصا على ضمان المناقشة والمشاركة الواسعة من قبل العامة من أجل تحقيق للإصلاح".

وتسعى القيادة الجزائرية الحالية إلى استعمال ورقة التعديلات الدستورية لصرف نظر المعارضين للانتخابات التي حملت عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم، لكن فئات واسعة من الجزائريين ترفض الاستفتاء الدستوري لكونه لا يستجيب لمطالبها الحقيقية، وتعتبره "تغييرا شكليا".

وعبّرت اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها من كون عملية صياغة مشروع الدستور الجزائري المعروض للاستفتاء لم تحترم مبادئ الشمولية والمشاركة والشفافية.

المواقف التي عبّرت عنها قيادات الحراك الجزائري، التي ترى أن التعديلات الدستورية المقترحة لن تقود إلى تغيير جذري في بنية النظام السياسي القائم في الجزائر، زكّتها اللجنة الدولية للحقوقيين، بقولها إن المقتضيات المتعلقة بدور الرئيس وصلاحياته، ودور الجيش والقضاء، "تقف حجر عثرة في وجه الابتعاد عن النظام القمعي والعقود السابقة من الممارسات السيئة في مجال حقوق الإنسان في الجزائر".

وفي ورقتها التي حلّلت فيها عملية صياغة الدستور الجزائري ومضمون التعديلات الدستورية المقترحة في ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية، طالبت الهيئةُ الحقوقية الدولية السلطاتِ الجزائريةَ بوضع دستور "يضع الحجر الأساس للتأسيس لسيادة القانون، والفصل بين السلطات والاستقلالية القضائية".

وأشارت الهيئة ذاتها، على لسان رئيسها، إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تجعل صلاحيات الرئيس "غير مقيدة، والجيش غير مساءل، والقضاء تابع للرئيس والسلطة التنفيذية"، مضيفا أن التعديلات المقترحة "هي بمثابة خارطة طريق إلى الماضي، وليس لديمقراطية حقيقية في الجزائر".