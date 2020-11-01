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كُتّاب وآراء
الجيش يوسع الحضور في برلين لمكافحة الجائحة
أعلن مكتب إدارة الأزمات بأحد أحياء العاصمة الألمانية برلين أن مساعدة جنود الجيش الألماني مرحب بها حاليا، في ظل الزيادة القوية لأعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت المتحدثة باسم المكتب في حي "فريدريشسهاين - كرويتسبرغ"، اليوم الأحد لوكالة الأنباء الألمانية،) إن مكتب إدارة الأزمات بالحي قرر اللجوء لأفراد الرعاية الطبية بالجيش الألماني لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس مستقبلا.
هذا الحي كان الوحيد من إجمالي 12 حيا في برلين لم يسمح منذ أسابيع بتلقي مساعدة من الجيش الألماني في ظل مكافحة كورونا، على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابة بهذا الفضاء السكني.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجرت كرامب كارنباور، ووزير الصحة الألماني ينس شبان، وكذلك عمدة برلين ميشائل مولر لم يترددوا في انتقد هذا الامتناع.