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فاوتشي ينتقد "إستراتيجية ترامب" لمكافحة الجائحة

فاوتشي ينتقد "إستراتيجية ترامب" لمكافحة الجائحة
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 01 نونبر 2020 - 22:55

انتقد الطبيب أنطوني فاوتشي، مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية وعضو خلية مكافحة فيروس كورونا المستجد، استراتيجية إدارة دونالد ترامب لإدارة أزمة الوباء، ما دفع البيت الأبيض إلى الرد عليه واتهامه بالسعي إلى إضعاف الرئيس المرشح لولاية ثانية.

واعتبر فاوتشي، المستشار الأبرز للرئيس حول الوباء، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون "في وضع أسوأ" لمواجهة تسارع انتشار حالات كوفيد-19.

وقال محذرا: "سنتألم"، مضيفا "الوضع ليس جيدا".

وأشار إلى أن دونالد ترامب لم يعد يأخذ بنصائحه وبات يفضل الآن طبيب الأشعة العصبية سكوت اتلاس، المؤيد لإعادة فتح واسعة للمجتمع الأمريكي بدلا من تعزيز إجراءات الوقاية.

وتابع فاوتشي: "فجأة، لم يعودوا يرغبون في الاستماع إلى رسالتنا، لأنها لا تتوافق مع ما يريدون فعله"، مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس منذ عدة أسابيع.

وتحدث فاوتشي عن فارق كبير بين مقاربة البيت الأبيض لمواجهة الوباء وتلك التي يعتمدها المرشح الديموقراطي جو بايدن الذي "يأخذ الوباء على محمل الجد من وجهة نظر الصحة العامة".

من جهته، اعتبر عضو فريق الإعلام في البيت الأبيض جود دير، أن تصريحات فاوتشي "غير مقبولة".

وقال إن فاوتشي "يخرق الأعراف عبر اختياره قبل ثلاثة أيام من الانتخابات أن يلعب السياسة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بن عمي الأحد 01 نونبر 2020 - 23:46
غير بلاتي حتا ينجح او ديك الساعات غادي اتشوف واش غادي تبقا فبلاصتك .هاد فاوتشي هو او هاديك منظمة الصحة دايرين ابحال شي اغراب .لكان كنتوا بصح علما لكان القيتوا ادوا او اللقاح هادي عام دابا.اجي بعدا اعلاش السويد نجحات وانثوما افشلتوا.
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3
2 - محمود الأحد 01 نونبر 2020 - 23:47
ضربة معلم أنا أتوقع جون بايدن سيفوز بالرئاسة أمريكا وترامب إلى مزبلة التاريخ
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-1
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