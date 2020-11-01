24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:11
|18:38
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- 245 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
- ما أهمية حمض "الفوليك" خلال الحمل؟
- لا توقف التمارين الرياضية تماما بسبب "كورونا"!
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع
- كنز مزعوم يحيل 6 أشخاص بشيشاوة إلى القضاء
ماء العينين: المنتخبون يخضعون للوصاية الإدارية من الولاة والعمّال (5.00)
العالم يبحث عن مقاييس جديدة لتقييم أداء الاقتصادات بعد الجائحة (5.00)
معهد لأئمة المساجد يُدرس "الإسلام الفرنسي" وسط أجواء علمانية (5.00)
- جاك لانغ يبرئ ماكرون من معاداة الإسلام وينادي بإيقاف "المقاطعة" - (167)
- الدار البيضاء تقترب من العودة إلى تطبيق "الحجر الصحي الشامل" - (127)
- إعلامية جزائرية تغضب المغاربة بالعيون الصّحراوية - (114)
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع - (107)
- مصدر مسؤول: الحكومة لم تناقش إعادة تدابير الحجر الصحي بالمغرب - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فاوتشي ينتقد "إستراتيجية ترامب" لمكافحة الجائحة
انتقد الطبيب أنطوني فاوتشي، مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية وعضو خلية مكافحة فيروس كورونا المستجد، استراتيجية إدارة دونالد ترامب لإدارة أزمة الوباء، ما دفع البيت الأبيض إلى الرد عليه واتهامه بالسعي إلى إضعاف الرئيس المرشح لولاية ثانية.
واعتبر فاوتشي، المستشار الأبرز للرئيس حول الوباء، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون "في وضع أسوأ" لمواجهة تسارع انتشار حالات كوفيد-19.
وقال محذرا: "سنتألم"، مضيفا "الوضع ليس جيدا".
وأشار إلى أن دونالد ترامب لم يعد يأخذ بنصائحه وبات يفضل الآن طبيب الأشعة العصبية سكوت اتلاس، المؤيد لإعادة فتح واسعة للمجتمع الأمريكي بدلا من تعزيز إجراءات الوقاية.
وتابع فاوتشي: "فجأة، لم يعودوا يرغبون في الاستماع إلى رسالتنا، لأنها لا تتوافق مع ما يريدون فعله"، مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس منذ عدة أسابيع.
وتحدث فاوتشي عن فارق كبير بين مقاربة البيت الأبيض لمواجهة الوباء وتلك التي يعتمدها المرشح الديموقراطي جو بايدن الذي "يأخذ الوباء على محمل الجد من وجهة نظر الصحة العامة".
من جهته، اعتبر عضو فريق الإعلام في البيت الأبيض جود دير، أن تصريحات فاوتشي "غير مقبولة".
وقال إن فاوتشي "يخرق الأعراف عبر اختياره قبل ثلاثة أيام من الانتخابات أن يلعب السياسة".