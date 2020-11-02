238 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 18.257 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 238 وفاة بسبب الفيروس خلال المدة نفسها.

وتجاوز بذلك إجمالي المصابين المليون و655 ألف حالة، توفيت منها 28.473 حالة، بينما تماثل للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية 10.360 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و236.033 شخصا.