24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/11/2020
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:11
|18:38
|19:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- لطيفة الگحوشي .. مغربية تشغل مقعدا في مجلس الشيوخ البلجيكي
- 245 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
- دراسة: "الأسبرين" يخفّف من أعراض "كوفيد-19"
- ما أهمية حمض "الفوليك" خلال الحمل؟
- لا توقف التمارين الرياضية تماما بسبب "كورونا"!
استهتار بالوباء .. حافلات عمومية تخرق تدابير الوقاية في البيضاء (5.00)
العالم يبحث عن مقاييس جديدة لتقييم أداء الاقتصادات بعد الجائحة (5.00)
وزارة العدل تكشف حصيلة العقوبات التأديبية في حق الهيأة القضائية (4.00)
دبلوماسية المملكة تنجحُ في "تغييب" الاستفتاء في تقرير مجلس الأمن (4.00)
- جاك لانغ يبرئ ماكرون من معاداة الإسلام وينادي بإيقاف "المقاطعة" - (174)
- إعلامية جزائرية تغضب المغاربة بالعيون الصّحراوية - (122)
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع - (110)
- مصدر مسؤول: الحكومة لم تناقش إعادة تدابير الحجر الصحي بالمغرب - (86)
- فوضى تجر فيسبوكيّا وابنة سياسي إلى النيابة العامة - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
238 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الاثنين 02 نونبر 2020 - 10:40
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 18.257 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 238 وفاة بسبب الفيروس خلال المدة نفسها.
وتجاوز بذلك إجمالي المصابين المليون و655 ألف حالة، توفيت منها 28.473 حالة، بينما تماثل للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية 10.360 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و236.033 شخصا.