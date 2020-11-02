24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استهتار بالوباء .. حافلات عمومية تخرق تدابير الوقاية في البيضاء (5.00)

  2. الحمود: غالبية مرضى كورونا في بروكسيل مغاربة‎ (5.00)

  3. العالم يبحث عن مقاييس جديدة لتقييم أداء الاقتصادات بعد الجائحة (5.00)

  4. وزارة العدل تكشف حصيلة العقوبات التأديبية في حق الهيأة القضائية (4.00)

  5. دبلوماسية المملكة تنجحُ في "تغييب" الاستفتاء في تقرير مجلس الأمن (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | 238 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

238 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

238 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 02 نونبر 2020 - 10:40

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 18.257 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 238 وفاة بسبب الفيروس خلال المدة نفسها.

وتجاوز بذلك إجمالي المصابين المليون و655 ألف حالة، توفيت منها 28.473 حالة، بينما تماثل للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية 10.360 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و236.033 شخصا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.