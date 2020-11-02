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كُتّاب وآراء
الوباء يضغط على العناية المركزة بمستشفيات ألمانيا
يتوقع رئيس جمعية المستشفيات الألمانية، جيرالد جاس، عددا قياسيا جديدا من مرضى العناية المركزة خلال جائحة كورونا.
وقال جاس في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، الصادرة اليوم الاثنين، إنه "في غضون أسبوعين لثلاثة أسابيع سنتجاوز العدد القياسي لمرضى العناية المركزة الذي سجلناه في أبريل الماضي، ولا يمكننا الآن الحيلولة دون حدوث ذلك، من سيدخل لدينا إلى المستشفى في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة؛ فهو بالفعل مصاب اليوم".
كما أعلن جاس أنه سيستعين بأطقم رعاية من قطاعات خارج العناية المركزة لسد العجز في وحدات العناية المركزة، وقال أيضا: "هذا بالطبع ليس هو الحل الأمثل، ولكن له ما يبرره في مثل هذا الوضع الاستثنائي".
وقال رئيس الجمعية الألمانية متعددة التخصصات لطب العناية المركزة والطوارئ، في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ"، إن "الأمر واضح تماما: لم يعد هناك متسع كبير في بعض الولايات الألمانية. برلين لديها 14 في المئة فقط من أسرة العناية المركزة المجانية، وبريمن 17 في المئة.. في الربيع كان الوضع أقل مأساوية بأكثر مما هو ينتظرنا الآن".
ودعا مفوض الحكومة الألمانية لشؤون التمريض، أندرياس فيسترفيلهاوس، إلى إرجاء العمليات الجراحية القابلة للإرجاء، وقال في تصريحات لـ"بيلد" إن "العديد من ممرضات العناية المركزة يعملون بالفعل إلى أقصى حد، وهم محقون في تحذيرهم من التدهور... فقط حزمة من الإجراءات ستمنع وقوع كارثة - منها على سبيل المثال تأجيل العمليات التي يمكن التخطيط لها وفقا للوضع في الموقع".
وفي الوقت نفسه، انتقدت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بيربل باس، وزير الصحة ينس شبان لعدم توفير الحماية الكافية للمهنيين في قطاع الصحة والفئات المعرضة للخطر. وقالت في تصريحات لصحيفة "فيلت" الصادرة اليوم: "استراتيجية الاختبار المعلنة قد فات أوانها للأسف"، موضحة أنه مع تزايد عدد الإصابات، قد يتراجع الآن عدد الموظفين في قطاع الرعاية الصحية بشكل متزايد.