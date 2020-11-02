24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استهتار بالوباء .. حافلات عمومية تخرق تدابير الوقاية في البيضاء (5.00)

  2. برلمانيو النّاظور يراسلون وزير الصحّة بشأن كوفيد (5.00)

  3. بوصوف يضع سوء الفهم الكبير بين الإسلام والعلمانية تحت المجهر (5.00)

  4. هل يستطيع الأمناء العامون للأحزاب دخول غمار الانتخابات المقبلة؟ (5.00)

  5. وزارة العدل تكشف حصيلة العقوبات التأديبية في حق الهيأة القضائية (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | الليرة التركية تفقد 29 بالمائة من القيمة أمام الدولار

الليرة التركية تفقد 29 بالمائة من القيمة أمام الدولار

الليرة التركية تفقد 29 بالمائة من القيمة أمام الدولار
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 02 نونبر 2020 - 15:51

تراجع سعر صرف الليرة التركية بـ0,7% اليوم الاثنين، ليصبح سعر الليرة عند 8,4028 ليرة لكل دولار أمريكي.

والليرة التركية هي ثاني أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة حول العالم؛ حيث تراجع اليوم يعني أن العملة التركية فقدت 29% من قيمتها منذ مطلع العام.

وتراجعت الليرة بأكثر من 7,5% مقابل الدولار فيشهر أكتوبر الماضي وحدة، ما مثّل أكبر تراجع لعملة الأتراك في أكثر من عامين.

وأبقى البنك المركزي التركي، أخيرا، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفع الفائدة؛ للسيطرة على التضخم ودعم الليرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - طنجةالعالية الاثنين 02 نونبر 2020 - 16:13
تركيا راها قادا براسها واخا تفقد القيمة ديالها ياريث لو كنا مثل تركيا في حجم اقتصادها وسياستها وبنيتها التحتية وكل شيء انشري يا هسبريس إذا كنتم تؤمنون بحرية النشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.