الليرة التركية تفقد 29 بالمائة من القيمة أمام الدولار

هسبريس ـ مُتابعة

تراجع سعر صرف الليرة التركية بـ0,7% اليوم الاثنين، ليصبح سعر الليرة عند 8,4028 ليرة لكل دولار أمريكي.

والليرة التركية هي ثاني أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة حول العالم؛ حيث تراجع اليوم يعني أن العملة التركية فقدت 29% من قيمتها منذ مطلع العام.

وتراجعت الليرة بأكثر من 7,5% مقابل الدولار فيشهر أكتوبر الماضي وحدة، ما مثّل أكبر تراجع لعملة الأتراك في أكثر من عامين.

وأبقى البنك المركزي التركي، أخيرا، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفع الفائدة؛ للسيطرة على التضخم ودعم الليرة.