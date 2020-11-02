سلطة الانتخابات تعلن تمرير دستور الجزائر الجديد

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الاثنين، إقرار الدستور الجديد بموافقة 66,8 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء.

ولا يتخطى عدد المشاركين في الاستفتاء 23,72 بالمئة من الناخبين فقط؛ ما يعني أن أقل من 16 بالمئة من الهيئة الناخبة في الجزائر قد مررت الوثيقة الدستورية.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، في مؤتمر صحفي: "33,20 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء صوتوا بورقة لا".

وأجرى الاستفتاء على تعديل الدستور أمس الاحد في غياب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتواجد بألمانيا لإجراء فحوصات معمقة، وفي ظروف صحية استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا.