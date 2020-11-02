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الرئيسية | خارج الحدود | سلطة الانتخابات تعلن تمرير دستور الجزائر الجديد

سلطة الانتخابات تعلن تمرير دستور الجزائر الجديد

سلطة الانتخابات تعلن تمرير دستور الجزائر الجديد
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:50

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الاثنين، إقرار الدستور الجديد بموافقة 66,8 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء.

ولا يتخطى عدد المشاركين في الاستفتاء 23,72 بالمئة من الناخبين فقط؛ ما يعني أن أقل من 16 بالمئة من الهيئة الناخبة في الجزائر قد مررت الوثيقة الدستورية.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، في مؤتمر صحفي: "33,20 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء صوتوا بورقة لا".

وأجرى الاستفتاء على تعديل الدستور أمس الاحد في غياب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتواجد بألمانيا لإجراء فحوصات معمقة، وفي ظروف صحية استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اليوناني الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:09
ومادى تنتظرون ممن يتاجرون في المساعدات الموجهة إلى المحتجزين مخلفات الاستعمار من الجيش الجزائري الدين يجتمون على صدر الشعب يزورون كل شيئ فعندما يعلنون ان المشاركة كانت ضعيفة لم تتعدى 23% تم يعلنون عن تمريره بنسبة 66% اليس هدا بهتانا وزوار انها الجزائر الفاسدة وعلى الشعب التورة على رموز الفساد
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16
2 - سعيد الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:15
أظن أن الجزائر في الطريق الصحيح رغم اختلافنا سياسيا معها حيث ان نسبة المشاركة كانت ضعيفة ولم تشهد تزويرا مثل السابق ويجب على الدولة التجاوب مع الحراكيين للوصول إلى حل يكون في صالح الأمة الجزائرية ولكن بوادر التفاؤل قائمة. في جزائر جديدة كما يريدها الشعب ...والله اعلم
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-28
3 - خالد بنسيدي الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:15
ألا ترون أن نسبة المشاركة % 23.72 أفضل من% 96 كما يوجد في بعض الدول؟
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-24
4 - بحور حسن الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:20
تعديلات مهمة جدا ليست موجودة في اي دستور عربي فليس لي سوى ان ان اقول لاخواني الجزائريين مبروك والف مبروك بهذا الانجاز العظيم
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-29
5 - Abdel الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:20
Comme je l'avais annoncé auparavant, le projet de la révision de la constitution proposée par le président a été approuvé avec un faux taux de 66,8 en dépit d'un forte opposition aussi bien au niveau national qu'à l'étranger. Ce taux qui en dit trop confirme encore une fois l'ingérence des militaires dans la politique générale du pays et partant l'absence flagrante d'une véritable démocratie et la continuité de la main mise de la junte militaire sur la gestion du pays . Les algériens épris de liberté, d'une égalité des chances et de l'affranchissement totale du pouvoir despotique d'un régime n'ayant rien apporté à la population et à son véritable bien-être depuis l'indépendance.
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4
6 - محمد لعيوني الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:20
الاستفتاء 7، 23
المصوتون بنعم 66/100
المصوتون بلا34/100 تقريا
اي ادا حدفنا اصحاب التصويت بلا نحد انهم التلت في المسجلين ادن بعملية رياضية ادا حدفناهم ممن شاركوا نجد ان 16/100 هم من صوتوا اين84 /100 من الشعب الجزائري
على حكام الدزائر ان يخجلوا .كيف يمررون استفتاءا لا يتجاوز ولو 50 بالمائة.
هدا حسب احصائيتهم اما الواقع فربما لم يحضر لمراكز الاستفتاء الا العشرات.
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12
7 - تجريب المجرب الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:22
قديما قيل.. من يجرب المجرب عقله مخرب.. نظام الكابرانات في الجزاءر لم يقنع بدميته الجديدة المسماة قيد حياتها تبون.. خصوصا عندما يبعث رءيس مصاب بجلطة دماغية رسالة للشعب الجزاءري يشجعه فيها على التصويت.. وهو في المانيا في غيبوبة و شلل عقلي.. هذا يذكرنا ببوتفليقة الذي كان يخاطب الجزاءريين عبر الرساءل و هو ميت عقليا و لا يقوى على التفكير او الكلام..
العصابة الحاكمة في الجزاءر من النوع المافيوزي الذي لا يمكن التخلص منه سوى بقبض الارواح.. كان الله في عون الشعب الجزاءري..
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19
8 - محمد لعيوني تتمة الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:43
ادا كان لابد من تمرير النتائج كيفما كانت ادن لمادا التصويت اصلا.؟
الاستفتاء هو انتظار نتيجة الشعب.
الشعب منحك 23فالمائة باحتساب الدين صوتوا بلا . الرسالة هي ان الدستور مرفوض قطعا.
اما تمريره كيفما جاءت النتائج فهو فرض الواقع.
انتظروا مرور كورونا وسترون رد الشعب الجزائري الشهم عليكم
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3
9 - الصوط الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:54
صويتو او لاتصوتو فإن ما أردناه سيكون.
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0
10 - محمد المودن الاثنين 02 نونبر 2020 - 15:03
أودي حنا عندنا الإستفتاء كيدوز ب 99% غا جمل كيشوف غير كعبوبة صاحبو مشافش كعبوبتو هو ألله ي يدير تأويل ديال الخير لينا وليهم الديمقراطية عند العربان غير إشاعة فقط
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1
11 - amin sidi الاثنين 02 نونبر 2020 - 15:05
سلام، حتى ارقام كورونا مزورينها .عدد الفحوصة 40 مليون المصابوم 250 وحد عدد الاموات 5 .,?!?!?
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