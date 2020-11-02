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كُتّاب وآراء
سلطة الانتخابات تعلن تمرير دستور الجزائر الجديد
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الاثنين، إقرار الدستور الجديد بموافقة 66,8 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء.
ولا يتخطى عدد المشاركين في الاستفتاء 23,72 بالمئة من الناخبين فقط؛ ما يعني أن أقل من 16 بالمئة من الهيئة الناخبة في الجزائر قد مررت الوثيقة الدستورية.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، في مؤتمر صحفي: "33,20 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء صوتوا بورقة لا".
وأجرى الاستفتاء على تعديل الدستور أمس الاحد في غياب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتواجد بألمانيا لإجراء فحوصات معمقة، وفي ظروف صحية استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
المصوتون بنعم 66/100
المصوتون بلا34/100 تقريا
اي ادا حدفنا اصحاب التصويت بلا نحد انهم التلت في المسجلين ادن بعملية رياضية ادا حدفناهم ممن شاركوا نجد ان 16/100 هم من صوتوا اين84 /100 من الشعب الجزائري
على حكام الدزائر ان يخجلوا .كيف يمررون استفتاءا لا يتجاوز ولو 50 بالمائة.
هدا حسب احصائيتهم اما الواقع فربما لم يحضر لمراكز الاستفتاء الا العشرات.
العصابة الحاكمة في الجزاءر من النوع المافيوزي الذي لا يمكن التخلص منه سوى بقبض الارواح.. كان الله في عون الشعب الجزاءري..
الاستفتاء هو انتظار نتيجة الشعب.
الشعب منحك 23فالمائة باحتساب الدين صوتوا بلا . الرسالة هي ان الدستور مرفوض قطعا.
اما تمريره كيفما جاءت النتائج فهو فرض الواقع.
انتظروا مرور كورونا وسترون رد الشعب الجزائري الشهم عليكم