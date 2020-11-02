24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استهتار بالوباء .. حافلات عمومية تخرق تدابير الوقاية في البيضاء (5.00)

  2. برلمانيو النّاظور يراسلون وزير الصحّة بشأن كوفيد (5.00)

  3. بوصوف يضع سوء الفهم الكبير بين الإسلام والعلمانية تحت المجهر (5.00)

  4. هل يستطيع الأمناء العامون للأحزاب دخول غمار الانتخابات المقبلة؟ (5.00)

  5. وزارة العدل تكشف حصيلة العقوبات التأديبية في حق الهيأة القضائية (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | إيطاليا تمنع التجوال ليلا لاحتواء تفشي "كورونا"

إيطاليا تمنع التجوال ليلا لاحتواء تفشي "كورونا"

إيطاليا تمنع التجوال ليلا لاحتواء تفشي "كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 02 نونبر 2020 - 16:30

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الاثنين، أنه سوف يتم تطبيق حظر التجوال ليلا ضمن إجراءات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأعلن كونتي أيضا، في خطاب أمام مجلس النواب، أنه سوف يتم إغلاق المتاحف والمراكز التجارية نهاية كل أسبوع، وسيتم تمديد التعليم عن بعد ليشمل المدارس الثانوية.

كما سيسمح بوجود أعداد أقل من الركاب في وسائل النقل العامة، وسوف يتم تقييد التنقل من وإلى المناطق التي سجلت حالات إصابات مرتفعة، وأشار كونتي إلى أن تطور جائحة كورونا في إيطاليا مقلق للغاية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.