إيطاليا تمنع التجوال ليلا لاحتواء تفشي "كورونا"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الاثنين، أنه سوف يتم تطبيق حظر التجوال ليلا ضمن إجراءات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأعلن كونتي أيضا، في خطاب أمام مجلس النواب، أنه سوف يتم إغلاق المتاحف والمراكز التجارية نهاية كل أسبوع، وسيتم تمديد التعليم عن بعد ليشمل المدارس الثانوية.

كما سيسمح بوجود أعداد أقل من الركاب في وسائل النقل العامة، وسوف يتم تقييد التنقل من وإلى المناطق التي سجلت حالات إصابات مرتفعة، وأشار كونتي إلى أن تطور جائحة كورونا في إيطاليا مقلق للغاية.