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الرئيسية | خارج الحدود | مسؤولون مسلمون بفرنسا يرفضون مقاطعة السلع

مسؤولون مسلمون بفرنسا يرفضون مقاطعة السلع

مسؤولون مسلمون بفرنسا يرفضون مقاطعة السلع
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 02 نونبر 2020 - 18:50

ندد مسؤولون من ثلاثة مساجد كبرى واتحادات إسلامية اجتمعوا في مسجد باريس قي بيان مشترك الاثنين بـ"الدعوات غير المبررة لمقاطعة السلع الفرنسية" وبالإرهاب، و"كل من يستغل الإسلام لأغراض سياسية".

وكتب موقعو البيان "هناك أوقات يجب أن نتضامن فيها مع بلدنا الذي يتعرض لهجمات غير مبررة منذ بضعة أسابيع"، مشيرين إلى أن "القانون الفرنسي يعطي حيزاً كبيرًا جدًا لحرية التعبير ويسن مبادئ الإيمان أو عدم الإيمان"، وأن الصحافة حرة في فرنسا.

ووقع النص الذي وزع على الصحافيين ممثلو الجامع الكبير في باريس والجامع الكبير في ليون والجامع الكبير في سان دوني دو لا ريونيون وتجمع مسلمي فرنسا والاتحاد الفرنسي للجمعيات الإسلامية الأفريقية في جزر الأنتيل وجزر القمر وتنسيقية الجمعيات الإسلامية في باريس.

ويتضمن النص أربعة إدانات اولاها "إدانة الدعوات غير المبررة لمقاطعة السلع الفرنسية"، ثم "كل أولئك الذين يستغلون الإسلام لأغراض سياسية أو دبلوماسية أو تجارية لتضليل مواطنينا وإخواننا في الدين".

كما استنكر الموقعون "الإرهاب وأي شكل من أشكال العنف يتم التعبير عنه باسم ديننا"، وحملوا على "دعوات القتل التي أطلقها مسؤولون أجانب".

وخرج المتظاهرون احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دافع فيها عن الحق في نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد باسم حرية التعبير، بعد مقتل المدرس سامويل باتي في 16 أكتوبر، الذي عرض أمام طلابه بعض تلك الرسوم.

وسعى ماكرون إلى تهدئة الغضب المتصاعد في العالم الإسلامي، مؤكدا في مقابلة مع قناة الجزيرة أنه يتفّهم أن تكون الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد قد أثارت "صدمة" لدى مسلمين، لكنه ندد بـ"العنف" وبـ"تحريف" تصريحاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - abouama الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:11
ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار
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14
2 - مواطن من المغرب الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:14
أولئك يمتلون الانظمة الرسمية لا الشعوب الإسلامية.. وبالمناسبة اليوم رئيس وزراء فرنسا زكى كلام رئيسه المعادي للإسلام
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11
3 - الفاروق الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:16
معرفتش علاش قلتوا مسلموا فرنسا
منافقي فرنسا هدوا تبشوفو سب الرسول وهما هانية
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7
4 - ملاحظ الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:17
المسلمون في فرنسا يعيشون في حال أفضل من المسلمين في الدول التي تعتبر نفسها اسلامية بما في ذلك تركيا حيث القمع منتشر.
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-11
5 - [email protected] الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:18
المقاطعة المقاطعة المقاطعة لنصرة الدين الاسلامي إلا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
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6 - mostafa الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:18
نحن في فرانسا نريد المقاطعة أللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى
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13
7 - عصام الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:18
هؤلاء ايس لا أىمة ولا ممثلين للمسلمين ، بل وضعتهم فرنسا وبالتحديد وزارة الداخلية في المساجد لخدمة مصالحها وهاهم تلقو تعليمات من الاليزيه للتدخل لمنع المقاطعة خوفا من انهيار اقتصاد فرنسا المريض اصلا
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7
8 - Mohamed الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:19
واضح جدا انهم باعوا دينهم ليخرجوا بهذا التصريح
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4
9 - Saad الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:20
C'est mon argent et je la depense ou je veux et en achetant les produits que je veux. Oui, mon message est ecrit en francais, et j'achetais plusieurs produits francais mais là j'en ai assez de vous.
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10 - Med الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:20
مسؤولون مسلمون "فرنسيون"
لدينا أيضا يهود مغاربة ينصرون قضايانا "الوطنية"
لقد حان الوقت لوضع حد لعجرفة فرنسا.
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11 - كمال المنصوري الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:22
نبشر المسؤولين الفرنسيين و نبشر العلمانيين و نبشر كل من يستلم الأموال من السفارات الفرنسية ليُثَبِّط المقاطعين و يُدخِل الشك إليهم.
نبشرهم بأننا مقاطعون مدى الحياة مثلما قاطعنا سنترال و سيدهم علي و إفريقيا.
اليوم جاء الدور على فرنسا و غدا سيكون الدور على كل من يعتدي على مقدساتنا.
شعارنا هو المقاطعة مدى الحياة إن شاء الله
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12 - محمدين الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:23
سلاح المقاطعة هو الذي جعل ماكرون يتراجع عن كثير من مواقفه المستفزة إزاء المسلمين.. وأدعو خطباء تلك المساجد أن يهتموا بالأمور الدينية ويتركوا السياسة لأهلها تماشيا مع علمانية الدولة قبل أن يتابعهم ماكرون -الذي يدافعون عليه- بتهمة المساس بعلمانية الدولة
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13 - Amaghrabi الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:23
المواطنون الفرنسيون مسلمون او غير مسلمين منطقيا يعارضون كل من يدعو الى مقاطعة انتاج بلدهم لان كل ضرر يمس فرنسا يمسهم اوتوماتيكيا وبالتالي ان يتظاهروا من اجل احترام الديانات والرموز الدينية بصفة عامة شيئ منطقي ومفهوم اما ان يدعوا الى مقاطعة سلعهم واقتصاد بلدهم فهو الحمق بعينين ولا يفعل ذلك الا الحاقد على وطنه والذي يحمل حقدا على وطنه.والمشكلة ليست هنا وانما يجب ان ندعو اخواننا المغاربة داخل المغرب ان لا يستعملوا اسلوب المقاطعة مع فرنسا وان مصالح فرنسا هي مصالح المغرب وخسائر فرنسا هي خسائر المغرب.اما نقد كل من يمس المقدسات الانسانية فيجب ان تكون قضية انسانية لا يقبلها المسلم وغير المسلم ,الاحترام ثم الاحترام ولا شيئ اخر الا احترام مقدسات بعضنا البعض
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14 - إسبانيا الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:24
ليرضى عليكم ماكرون يا أحباب ماكرون، اما نحن فاحباب رسول الله
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15 - محمد الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:24
لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف بهاته الطريقة ما انتشر الاسلام
سيرة الرسول الكريم و هو يرمى بالحجر ويقول الله يسامحهم ويأتي من صلبهم من يقول اشهد ان لا اله الا الله
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16 - مسلم الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:24
هؤلاء يدافعون عن مصالحهم و لا يمثلون من أعلن المقاطعة إنتصارا لنبيه
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17 - ب-ت-3 الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:24
لكن كيف لمسلم كيفما كان ان يشتري بضاعة و منتوج فرنسي و هو يهان و يسب و يشتم و يسخر منه و يستهزأ به صباح مساء في الاعلام الفرنسي- اليوم في فرنسا يفطرون و يتعشون و ينامون و يستيقضون على اوبيسسيون او هاجس او فكرة وحيدة و هي المهاجر المسلم بدون احترام او التزام الحدود و بدون اذنى احساس بالذنب اتجاه الم و اذى يصيبون به الاخر اي الاخر الضعيف المهاجر المسلم الهش الذي تم استقدامه منذ الاستعمار الى الميتربول للعمل في الضيعات و المعامل و الموانئ و المناجم و في العسكرية الخ- هكذا بوقاحة و صلافة و قلة ادب و قلة اعتراف يحارب المهاجر المسلم في كل ثانية حول طريقة لباسه و كلامه و حديثه و مشيته و نظرته و دينه و لغته و تقاليده- كيف لمسلم يقوى او يستطيع شراء بضاعة او سلعة فرنسية من عطور و اجبان و كماليات و بعض المنتوجات الصناعية او قراءة كتب فرنسية او التحدث بهذه اللغة التي بها يسب و يشتم اشرف خلق الله سيدنا محمج صلى الله عليه و سلم و ما ان يتتحدث المسلم بها الا و تلوتت روحه و جسده و دمه و سرت في روحه تقبل الاهانة و السخرية- الجميع يعلم ان الحرية تنتهي عند حرية الاخرين - الفرنسي صلف فض مادي طماع منافق
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18 - kamal الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:26
ماذا سنقاطع ونحن لا نصنع شيىئا. هل سنقاطع ونبدل المنتوج بمنتوج بلد آخر بدوره يسعى وراء الربح. من دعى المقاطعة فليعطينا منتوج أرخص وبأحسن جودة. وماذا عن الأدوية التي تصنع بالمغرب بترخيص من فرنسى أو دواء الأورام السرطانية؟ وهؤلاء الذين يدعون للمقاطعة ستجدهم يسعون لتسجيل أبنائهم للدراسة بفرنسا أو يعالجون بها عند مرضهم. وملاحضتي في الشارع المغربي على أن المنتوجات الفرنسية الغالية والمهم من عطور وملابس وقطع الغيار وزيت المحركات لازالت تباع كالعادة والمقاطعون لا يرون سوى الجبنة والياغورت وهم ليسوا مقاطعون حبا في نبينا محمد وإنما حبا لإردوغان الذي يضحك عليهم.
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19 - kert الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:26
المسلمون في فرنسا وغير فرنسا لا يسمعون لهاؤلاء المهرجون انقطعت الثقة بين المسلمين والذين يقال انهم مسؤولون عن المسلمين الحلال بين واولاد لحرام بين
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20 - خير الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:28
إن المقاطعة هي السبيل الوحيد عند المسلمين وهي مهمة جدا وبها ستتخد فرنسا مرغمة قانونا جديدا لمنع مقدسات المسلمين وغيرهم.
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21 - MOUISSA الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:29
أنا ضد المقاطعة لأن الخاسر الأكبر فيها هم أبناء الوطن العاملين في الشركات الفرنسية و كدليل على ذلك مقاطعة سنطرال التي كان هدفها حسابات سياسية و لا علاقة لها بتمن المنتجات المعروضة في الأسواق و كيف إستغنت الشركة مجبرة عن عدد من العمال لهاذا فالأحرى بالمقاطعين الإنافاضة ضد الإرهاب و إزهاق أرواح الأبرياء بإسم الدين و الدفاع عن النبي الكريم و هو بريئ منهم و حتى اللذين يدعون المقاطعة لو إتيحت لهم الفرصة للذهاب لفرنسا فأكيد لن يرفضوا
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22 - youssef الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:30
"مسؤولون" و "مسؤولون مسلمون" لا فرق بينهما...
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23 - مواطن2 الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:30
ما قام به السلمون من تنديد لما وقع في فرنسا هو الصواب. المسلمون في فرنسا وجدوا ما هاجروا بسببه.الحياة الكريمة التي يتمناها كل انسان .فرنسا بالنسبة للمسلمين اصبحت ارضهم الحقيقية.وكما قال اسيادنا " ارض الذل تهجر " والقصيدة المشهورة تبرر ذلك = سافر تجد عوضا عمن تفارقه = وانصب فان لذيذ العيش في النصب = ما في المقام لذي لب وذي ادب = من راحة فدع الاوطان واغترب= اني رايت وقوف الماء يفسده=ان سال طاب وان لم يجر لم يطب = اين وجدت راحتك تلك هي ارضك.وبالنسبة للمهاجرين المقيمين في فرنسا عليهم ان يكونوا قدوة لبلدانهم.التطرف لا يقبله احد لا في فرنسا ولا في العالم الاسلامي.والدفاع عن رسول الله واجب لكن بالطرق السلمية البعيدة عن العنف والقتل. ومقاطعة المنتوجات الفرنسية هو جزء من الارهاب وتشجيع على الارهاب.
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24 - العجب لهادو الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:32
حشومة عليكم تقولوا هاد لهدرة، أين هي غيرتكم؟
الحرية يجب أن تحترم مقدسات الغير و إلا فإنها تخطت الحرية لتصبح تعدٍ على حدود الآخرين.
على الأقل إستنكرو الرسومات عوض أن تسموها حرية صحافة
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25 - عقبة بن نافع الفهري الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:33
بسم الله الرحمان الرحيم هولاء المسؤلين المسلمون الثلاثة لا يمثلون مسلمي فرنسا وليس لهم اية وصاية عليهم ثم انهم مسلمون وليسوا كاثوليك حتى يكون لهم مسؤولون يتحدثون ويامرون ويقررون مايجب ان يفعله مسلمي فرنسا
اما المقاطعة فهي حل ذكي لوقف عجرفة المستعمرين الحاقدين على دين الله ورسوله فلقد بدات علامات الخوف بمجرد بدات المبادرة فباسم الله المقاطعة المقاطعة حتى يعتذر رءيسهم ماكرون للمسلمين والاساءة لنبي الله عليه اشرف الصلوات والتسليم
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26 - key West الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:35
les hypocrites ont peur de perdre les allocations familiales et les aides de l etat.
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27 - stop الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:36
قاطعو السلع الفرنسية وملي تسد المعامل الفرنسية بالمغرب ويموت الاقتصاد عيطو لحريم السلطان يشوف ليكم خدمة عند اردوغان
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28 - مغربي الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:37
حنا ضد الإرهاب والقتل وكولشي داكشي، ولكن باش تقول ليا فرنسا بلد حرية التعبير حتى لهادي لا. إوا أ سيدي حاول فشي خطبة ديال الجمعة تهضر على الصهيونية وتشوف حرية التعبير كي دايرة، والله حتى تلقى راسك فمطار محمد الخامس.
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29 - ادريس المغربي الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:38
نحن بدورنا نندد بالهجمات المسعورة التي دعا اليها ماكرون و بياديقه بإسائة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و نندد بالكاريكاتور و كل من يسيء الى ديننا الاسلامي الحنيف و جواب هؤلاء الغير المؤدبين هو مقاطعة اكثر مايمكن من سلعهم نحن لسنا في حاجة اليها و سنعوض شراءها من الدول التي تحترمنا و تحترم ديننا الاسلام ،
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30 - مسلم الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:38
خخخخ تسمي سب الرسول صلى الله عليه وسلم و إهانة الإسلام و الإسلاموفوبيا سياسة؟!!
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31 - العقل قبل العاطفة الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:40
كيف لمسلمي فرنسا أن يقاطعوا منتوجاتها وهم ينتجون لفرنسا ويتقاضون أجورهم من فرنسا،فأي عاقل لن يختلف عنهم إذا وضع في نفس الوضع.الواقع أنهم في وضع لا يحسدون عليه. الله معهم.
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32 - لاهاي الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:45
نحن الجالية في اوروبا سنقاطع وهذه داخلة في حرية المقاطعة يجب على ماكرون ان يعتذر لنا وبعد ذالك ننظر في ما نقوم به نبينا ليس لعبة في يدهم في كل مرة يستهزاًون به وبالمسلمين لاًنهم يعرفون السلمون يحبون نبيهم نقول لهم اًتركوا عنكم الاساء بالانبياء ونحن اخوان في كل شيىً نتعاون وندافع على الوطن اما الاسلام ليس ارهاب هو دين سلام ومحبة
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33 - المضحكيات المبكيات الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:45
هل هؤلاء حقا مسلمون، نددوا بكل شيء حتى أنفسهم نددوا بها إلا الإساءة للرسول عليه الصلاة و السلام لم يقولوا كلمة بشأنها، على أي ذلك شرف لا يستحقونه و لا يعرفون معنى للشرف أصلا، و نعرفهم واحدا واحدا و أكيرهم لا يساوي عند الله مثقال حبة خردل، معروفون هؤلاء الحركيون من حركي كما كانو يسمون إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر.
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