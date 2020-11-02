خبراء: أوروبا تقبل على عدة موجات "كوفيد-19"

هسبريس - أ.ف.ب

حذر المجلس العلمي الفرنسي من تعرض أوروبا لموجات أخرى من كوفيد-19 العام المقبل، في حين تسعى القارة للتعامل مع ثاني موجة قاتلة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس إنه حتى وإن كان فرض إغلاقات جزئية في جميع أنحاء أوروبا سيخفض معدل الإصابات الجديدة، فمن المرجح حدوث موجات إضافية من العدوى في غياب لقاح.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إغلاقًا على مستوى البلاد حتى الأول من ديسمبر، مستشهداً بنتائج توصل إليها المجلس العلمي الذي يضم كبار خبراء الأوبئة في فرنسا ويقدم المشورة للحكومة بشأن السياسة الصحية.

وحذا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذوه السبت، معلنا إغلاقًا جزئيًا لمدة شهر في إنجلترا ـ يشمل كذلك المطاعم والحانات ـ على أن يبدأ الخميس.

وتتبنى ألمانيا إجراءات مماثلة اعتبارًا من الاثنين، مع توجيه الناس في جميع أنحاء البلاد للبقاء في منازلهم وإغلاق جميع الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما.

وفرضت إسبانيا حظر تجول ليليا، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الإيطالية قيودًا جديدة الاثنين.