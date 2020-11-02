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كُتّاب وآراء
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قتلى وجرحى في هجوم مسلح بالعاصمة النمساوية
الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:10
أفادت وسائل إعلام نمساوية بوقوع هجوم بالرصاص قرب كنيس يهودي وسط العاصمة فيينا.
وأضافت أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى حتى الآن.
وقالت وزارة الداخلية النمساوية إن إطلاق النار وسط فيينا نفذه أكثر من شخص واحد، وبأنه "هجوم إرهابي".
ووفق مصادر إعلامية، فإنه تم قتل مشتبه به في إطلاق النار وسط فيينا.
وأوضحت المصادر أن الشرطة النمساوية دعت الساكنة إلى تجنب الأماكن العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - لطفك يا ربي الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:29
ما الذي يجري في آوروبا ؟ هل النمسا مستهدفة كما فرنسا ؟ وهل للأمر علاقة بالإنتقام للإساءة للإسلام ؟ لطفك ياربي
2 - Adil الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:34
الغرب هم ممولي و مدعمين الارهاب هذا ما هو الا تآمر على الاسلام و المسلمين....الى متى ؟
تعليق غير لائق
-16
3 - فارس بلا جواد الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:44
واش الماهجم سمعوه قال الله اكبر ولا لا فينك ا ماكرون تشوف راه شعلات تاني هداشي الي بغا نيت دابة يبقا يبكي على الأوربيين باش يدعموه
تعليق غير لائق
-14
4 - سين الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:45
من الذي سيهاجم كنيس اليهود في نظركم؟............................................
5 - simo الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:50
إن الدول التي تصطاد في الماء العكر معروفة...وقد تقاربة في ما بينها في هذه السنوات معروفة...وهي التي لها يد في هذا العنف المنسوب الى الاسلام...فكل مسلم يعرف كتاب الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم...يحرم قتل نفس بدون حق...هنالك فثنة واضح....اللهم بين الدلائل وأبعد عنا الفتنة...وكن مع المسلمين والمسلمات عونا ونصيرا في كل بقاع العالم....
6 - mahfodayshen knizition الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:10
الهجوم اسفر عن قتيل وجرحى حتى الان ،لاكن من هوى منفد الهجوم
7 - Elbouhali الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:21
الجريمة التي وقعت في كندا قام بها كندي وحسب التحريات فالجاني مريض نفساني حللوا وناقشوا
8 - مغربي الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:23
هدا هو الغباء بعينه , طريقة بداية الهجوم في الليل قرب كنيس يهودي مقفل و في شارع فارغ تماما يقودنا مباشرة إلى نضرية المؤامرة ضد المسلمين و أن لأمر دبر مسبقا.
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