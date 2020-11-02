24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استهتار بالوباء .. حافلات عمومية تخرق تدابير الوقاية في البيضاء (5.00)

  2. برلمانيو النّاظور يراسلون وزير الصحّة بشأن كوفيد (5.00)

  3. بوصوف يضع سوء الفهم الكبير بين الإسلام والعلمانية تحت المجهر (5.00)

  4. هل يستطيع الأمناء العامون للأحزاب دخول غمار الانتخابات المقبلة؟ (5.00)

  5. دبلوماسية المملكة تنجحُ في "تغييب" الاستفتاء في تقرير مجلس الأمن (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | قتلى وجرحى في هجوم مسلح بالعاصمة النمساوية

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بالعاصمة النمساوية

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بالعاصمة النمساوية
هسبريس - متابعة
الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:10

أفادت وسائل إعلام نمساوية بوقوع هجوم بالرصاص قرب كنيس يهودي وسط العاصمة فيينا.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى حتى الآن.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية إن إطلاق النار وسط فيينا نفذه أكثر من شخص واحد، وبأنه "هجوم إرهابي".

ووفق مصادر إعلامية، فإنه تم قتل مشتبه به في إطلاق النار وسط فيينا.

وأوضحت المصادر أن الشرطة النمساوية دعت الساكنة إلى تجنب الأماكن العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - لطفك يا ربي الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:29
ما الذي يجري في آوروبا ؟ هل النمسا مستهدفة كما فرنسا ؟ وهل للأمر علاقة بالإنتقام للإساءة للإسلام ؟ لطفك ياربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
2 - Adil الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:34
الغرب هم ممولي و مدعمين الارهاب هذا ما هو الا تآمر على الاسلام و المسلمين....الى متى ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
3 - فارس بلا جواد الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:44
واش الماهجم سمعوه قال الله اكبر ولا لا فينك ا ماكرون تشوف راه شعلات تاني هداشي الي بغا نيت دابة يبقا يبكي على الأوربيين باش يدعموه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
4 - سين الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:45
من الذي سيهاجم كنيس اليهود في نظركم؟............................................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
5 - simo الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:50
إن الدول التي تصطاد في الماء العكر معروفة...وقد تقاربة في ما بينها في هذه السنوات معروفة...وهي التي لها يد في هذا العنف المنسوب الى الاسلام...فكل مسلم يعرف كتاب الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم...يحرم قتل نفس بدون حق...هنالك فثنة واضح....اللهم بين الدلائل وأبعد عنا الفتنة...وكن مع المسلمين والمسلمات عونا ونصيرا في كل بقاع العالم....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
6 - mahfodayshen knizition الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:10
الهجوم اسفر عن قتيل وجرحى حتى الان ،لاكن من هوى منفد الهجوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
7 - Elbouhali الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:21
الجريمة التي وقعت في كندا قام بها كندي وحسب التحريات فالجاني مريض نفساني حللوا وناقشوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - مغربي الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:23
هدا هو الغباء بعينه , طريقة بداية الهجوم في الليل قرب كنيس يهودي مقفل و في شارع فارغ تماما يقودنا مباشرة إلى نضرية المؤامرة ضد المسلمين و أن لأمر دبر مسبقا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.