قتلى وجرحى في هجوم مسلح بالعاصمة النمساوية

هسبريس - متابعة

أفادت وسائل إعلام نمساوية بوقوع هجوم بالرصاص قرب كنيس يهودي وسط العاصمة فيينا.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى حتى الآن.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية إن إطلاق النار وسط فيينا نفذه أكثر من شخص واحد، وبأنه "هجوم إرهابي".

ووفق مصادر إعلامية، فإنه تم قتل مشتبه به في إطلاق النار وسط فيينا.

وأوضحت المصادر أن الشرطة النمساوية دعت الساكنة إلى تجنب الأماكن العامة.