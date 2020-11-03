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كُتّاب وآراء
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النمسا: عدد ضحايا "هجوم فيينا" يصل إلى 4 قتلى
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:53
صرح وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، لوكالة الأنباء النمساوية، بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شهدته فيينا أمس إلى أربعة قتلى.
يأتي هذا بعدما لقيت امرأة أخرى، ما بين الأربعينيات و الخمسيينات من العمر، حتفها في مستشفى بفيينا نقلت إليه لتلقي العلاجات.
وكان نيهامر قد قال إن الهجوم، الذي وقع وسط فيينا كان له "دافع إسلامي"، وأن منفذه كان من المتعاطفين مع تنظيم "داعش" الإرهابي، ولقي المهاجم حتفه برصاص رجال الأمن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - مواطن متابع الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 10:11
المهاجم قتل من طرف الأمن وعملوا له تشريح دماغي فوجدوه من المتعاطفين مع داعش
2 - مغربي عاقل الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 10:13
مثل هذه الجرائم الإرهابية أصبحنا نعلم من مرتكبيها قبل أن يتم التعرف على هوية المجرم. لماذا؟ للعدد المهول من المرات التي قام بها أصحاب تلك الديانة بإرهاب الأبرياء بنفس الطريقة. هناك طبعا استثناءات جد قليلة..
هذا الإرهابي من أصل ألباني مسلم وعمره 20 عاماً، وُلد ونشأ في فيينا وكان معروف للمخابرات المحلية بأنه من أنصار داعش و واحد من بين 90 متطرفاً نمساويا أرادوا السفر للقتال في سوريا، تحت راية تنظيم داعش.
هذه هي نقطة ضعف الديموقراطية وحقوق الإنسان، هذا الإرهابي يشكل خطر عليهم ومازال له الحق في أن يتجول عاد في الشوارع وكأن شيءا لم يحدث. مثله مثل عشرات الآلاف من الإرهابيين والتكفيريين السلفيين الذين يعيشون في فرنسا وأوربا. ويقول قائل أن فرنسا والغرب يحارب الإسلام. من يحارب من ؟ من يقطع الرقاب ومن يدهس المارة ومن يطلق النار بالرشاش.
حان الوقت لتشديد القوانين والعقوبات لطرد أو سجن أو تجريد الإرهابيين أو حتى أنصار السلفية الجهادية من الإقامة أو الجنسية وطردهم الى دولهم الإسلامية.
هذا الإرهابي من أصل ألباني مسلم وعمره 20 عاماً، وُلد ونشأ في فيينا وكان معروف للمخابرات المحلية بأنه من أنصار داعش و واحد من بين 90 متطرفاً نمساويا أرادوا السفر للقتال في سوريا، تحت راية تنظيم داعش.
هذه هي نقطة ضعف الديموقراطية وحقوق الإنسان، هذا الإرهابي يشكل خطر عليهم ومازال له الحق في أن يتجول عاد في الشوارع وكأن شيءا لم يحدث. مثله مثل عشرات الآلاف من الإرهابيين والتكفيريين السلفيين الذين يعيشون في فرنسا وأوربا. ويقول قائل أن فرنسا والغرب يحارب الإسلام. من يحارب من ؟ من يقطع الرقاب ومن يدهس المارة ومن يطلق النار بالرشاش.
حان الوقت لتشديد القوانين والعقوبات لطرد أو سجن أو تجريد الإرهابيين أو حتى أنصار السلفية الجهادية من الإقامة أو الجنسية وطردهم الى دولهم الإسلامية.
3 - ضمير الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 10:14
الضربات في نفس الوقت من فرنسا إلى النمسا ، المخابرات الغربية شمرت على ساعديها لإختلاق هجمات إرهابية ضد المواطنين الغربيين , يريدون خلق من الإسلام الفزاعة و العدو الأوحد للحضارة الغربية و سيكون اليمين المتطرف أكثر المستفيذين سياسيا من هذه الثمتيليات الإرهابية
4 - سكفاندري الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 10:15
وأن منفذه كان من المتعاطفين مع تنظيم "داعش". ههه هاذي هي لعيبة ليلقاو باش يدوزو للإسلام ههه. الهجوم الذي وقع في كيبيك و ليون و افينيون كلها نفذت من طرف إما مختل عقلي أو إختلاف شخصي. إنه المنطق.
5 - الارهاب الاسلامي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 10:23
من يقول ان ماكرون كان هو السبب في هجمات فرنسا الاخيرة. هل هذه العملية الارهابية في فيينا كذلك سببها فرنسا وهل الهجمات الارهابية الاخرى التي وقعت قبل ماكرون في كل دول العالم هل سببها كذلك ماكرون.
ماقاله ماكرون كانت نتيجة الارهاب الاسلامي الذي ضرب مرات عديدة فرنسا فقط لانهم كفار وتحل دمائهم كما تقر بذلك امهات الكتب الاسلامية بصريح العبارة..
ومن يقول ان المسلمون لايقتلون وماذا عن القتل والتشرميل الذي يقع في دولنا الاسلامية
ومن يقول ان هذه مسرحيات لتشويه الاسلام.. علاش وهل الاسلام يحتاج لمن يشوهه.. يكفي فتح الكتب المكدسة المقدسة وسنرى التشويه بكل ماتحمله الكلمة من معنى. فئة لاباس بها من المسلمين هم من يشوهون الاسلام.
ماقاله ماكرون كانت نتيجة الارهاب الاسلامي الذي ضرب مرات عديدة فرنسا فقط لانهم كفار وتحل دمائهم كما تقر بذلك امهات الكتب الاسلامية بصريح العبارة..
ومن يقول ان المسلمون لايقتلون وماذا عن القتل والتشرميل الذي يقع في دولنا الاسلامية
ومن يقول ان هذه مسرحيات لتشويه الاسلام.. علاش وهل الاسلام يحتاج لمن يشوهه.. يكفي فتح الكتب المكدسة المقدسة وسنرى التشويه بكل ماتحمله الكلمة من معنى. فئة لاباس بها من المسلمين هم من يشوهون الاسلام.
6 - Fares الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 10:27
Bien que il y'a des non votants mais la mais le oui est passé pour maintenant l'Algérie peut intervenir hors du territoire Algérie comme par exemple à guergaret et à layoune où dakhla où pour libérer le Sahara occidental des envahisseurs
7 - OULDCHRIF الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 10:41
Le téléfilm continue: montages scenarios
attentas mensongers depuis plus de 20 ans
attentas mensongers depuis plus de 20 ans
8 - lavache quirie الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 10:49
البارح جميع المدارس الفرنسية خصصت دقيقة صمت لأجل روح الأستاذ الذي ذبح في الشارع العام بسبب رسومات على الورق , وقبله كانت المدرسة الذي يدرس فيها المقتول قد أغلقت ابوابها لمدة اسبوعين حتى يتمكن التلاميذ من نسيان الفاجعة , وتبعتها كل المدارس الألمانية على الساعة 11 عشرة صباحا , بتخصيص دقيقة صمت , وقال جميع التلاميذ وحتى منهم بعض المسلمين هنالك أن التبرير بالمس بالمعتقدات , لا يبيح القتل حتى وإن لم يعجب المتدين ذلك , واليوم نلاجظ تنامي الإجرام للمتطرفين بإسم الإسلام , ومنهم من سيقولون هي مؤامرات تحاك ضد المسلمين , ولو كانت حقا مؤامرات , لما وجدت كل هاته الجحافل التي تصعد من خطاب الكراهية والمقاطعة للبضائع الفرنسية , وهي توفر غطاءا يزيد من تأجيج روح التطرف والعنف لدى حمقى ومتعصبي هاته الديانة فالكل يعلم أن لكل مجتمع حمقاه ومتعصبيه , فمثلا ألمانيا لديها متعصيبيها من النازية وأمريكا كذلك واليهود كذلك , ...وألان سوف يدفع العرب والمسلمون الثمن غاليا , حين سيتم طردهم لبلدانهم التي هربوا منها بحثا عن الحرية والكرامة ,...........وسيروا دبا قاطعوا la vache qui rie
9 - مجر رأي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 10:51
بماذا ستجيبون إمانويل ماكرون؟
الم يكن محقا في وضعه الأصبع على الجرح؟
شكرا لإيمانويل ماكرون. لقد كنت صادقا في تصريحاتك ولا تأبه للمجانين الذين إتهموك بالإسلاموفوبيا.
الم يكن محقا في وضعه الأصبع على الجرح؟
شكرا لإيمانويل ماكرون. لقد كنت صادقا في تصريحاتك ولا تأبه للمجانين الذين إتهموك بالإسلاموفوبيا.
10 - المسفيوي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 10:56
سبحان الله دائما تقع مثل هده الحوادث قرب الكنائس و الكتدرائيات و يكون عدد الضحايا قليل لكن تكون الهجمة كبيرة على الاسلام هناك من يريد للاسلام ان يتصادم مع المسيحية في اوروبا
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