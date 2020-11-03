النمسا: عدد ضحايا "هجوم فيينا" يصل إلى 4 قتلى‎

هسبريس ـ مُتابعة

صرح وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، لوكالة الأنباء النمساوية، بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شهدته فيينا أمس إلى أربعة قتلى.

يأتي هذا بعدما لقيت امرأة أخرى، ما بين الأربعينيات و الخمسيينات من العمر، حتفها في مستشفى بفيينا نقلت إليه لتلقي العلاجات.

وكان نيهامر قد قال إن الهجوم، الذي وقع وسط فيينا كان له "دافع إسلامي"، وأن منفذه كان من المتعاطفين مع تنظيم "داعش" الإرهابي، ولقي المهاجم حتفه برصاص رجال الأمن.