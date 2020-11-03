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355 وفاة جديدة بالوباء خلال 24 ساعة في روسيا
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 11:59
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 355 وفاة و18648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
المركز الروسي لمكافحة الجائحة ذكر أن هذا التحديث يبرز تجاوز إجمالي المصابين المليون و673 ألف حالة، توفيت منها 28828 حالة.
وتماثل 15331 شخصا للشفاء منذ أمس الاثنين، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء في روسيا إلى مليون و251 شخصا.