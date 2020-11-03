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كُتّاب وآراء
إمام مغربي لأول مسجد في العاصمة اليونانية أثينا
بعد 14 عاما من الجدل والتأخير البيروقراطي، تم أخيرا افتتاح أول مسجد في العاصمة اليونانية أثينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.
ومع اتباع القيود المرتبطة بفيروس كورونا، أقيمت الصلاة الأولى بالمسجد مساء أمس الاثنين بحضور عدد قليل من المصلين، ومن المتوقع إقامة احتفال أكبر بافتتاح المسجد بعد انتهاء الوباء.
ونقلت صحيفة "كاتيميريني" عن وزير الشؤون الدينية بالحكومة اليونانية، جيورجوس كالانتزيس، قوله إن افتتاح المسجد "يبعث رسالة واضحة عن الديمقراطية والحرية الدينية واحترام المعتقد".
وكانت معارضة من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية قد أخرت افتتاح المسجد منذ عام 1979، واستغرق الأمر سنوات حتى بعد أن أعطت الحكومة الموافقة على الافتتاح في عام 2006 .
جدير بالذكر أن الإمام الأول لمسجد أثينا هو مغربي المولد يوناني الجنسية، يدعى زكي محمد، وقد أكمل درس أصول الدين والرياضيات، ويتحدث العربية واليونانية والفرنسية.