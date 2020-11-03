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422 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 15:54
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 422 حالة وفاة و 8932 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز637 ألفا، ومجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة ارتفع إلى 36 ألفا و160 حالة.
ولفت المصدر نفسه إلى أن 5378 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 495 ألفا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حذاري الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 16:44
بمعدل 18 وفاة في الساعة خلال 24 ساعة الاخيرة
اي وفاة واحدة كل 3 دقايق
اتقوا الله يا اولوا الالباب
اي وفاة واحدة كل 3 دقايق
اتقوا الله يا اولوا الالباب
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