422 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 422 حالة وفاة و 8932 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز637 ألفا، ومجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة ارتفع إلى 36 ألفا و160 حالة.

ولفت المصدر نفسه إلى أن 5378 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 495 ألفا.