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كُتّاب وآراء
إعلان إصابة رئيس الجزائر تبون بفيروس كورونا
أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان الثلاثاء أنّ الرئيس عبد المجيد تبون الذي يعالج في مستشفى بألمانيا مصاب بكوفيد-19، في أول إعلان رسمي يحدد سبب مرض الرئيس الجزائري.
وقال بيان الرئاسة: "يُواصل رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد".
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، الخميس الماضي، أن الحالة الصحية للرئيس تبون "مستقرة ولا تدعو للقلق"، وذلك غداة نقله إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة"، إثر إعلان الاشتباه في إصابة محيطين به بكوفيد-19.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
والصحراء مغربية حتى يرث الله الأرض و ما عليها
لحقاش نساو مبناوش صبيطار مزيان
الله يشافي جميع مرضى المسلمين بدون إستثناء
لا تتحدثوا بالسوء عن الرجل فهذا ليس من شيم المسلم و لا هو سلوك إنساني!!! أدعوا له و قولوا كلاما طيبا أو اصمتوا ...!