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الرئيسية | خارج الحدود | إعلان إصابة رئيس الجزائر تبون بفيروس كورونا

إعلان إصابة رئيس الجزائر تبون بفيروس كورونا

إعلان إصابة رئيس الجزائر تبون بفيروس كورونا
هسبريس ـ متابعة
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:25

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان الثلاثاء أنّ الرئيس عبد المجيد تبون الذي يعالج في مستشفى بألمانيا مصاب بكوفيد-19، في أول إعلان رسمي يحدد سبب مرض الرئيس الجزائري.

وقال بيان الرئاسة: "يُواصل رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد".

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، الخميس الماضي، أن الحالة الصحية للرئيس تبون "مستقرة ولا تدعو للقلق"، وذلك غداة نقله إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة"، إثر إعلان الاشتباه في إصابة محيطين به بكوفيد-19.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:35
الله يشافيه والله يهديه على المغرب نحن نحلم باتحاد المغرب والجزائر الشقيق باراكة من التشتت
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-63
2 - catalyseur Hassan الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:37
اللهم رب الناس اذهب البأس واشفيه شفاء لا يغادر سقما
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-29
3 - رشيد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:38
نتمنى الشفاء لأخينا في الله عبد المجيد
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-28
4 - حميد المغربي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:39
اللهم إرفع عنا وكل شعوب العالم هذا الوباء وأشف كل مصاب به وارحم من مات به وشافي وعافي الرئيس الجزائري والله المستعان
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66
5 - ouardini الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:40
الله يشافيه
والصحراء مغربية حتى يرث الله الأرض و ما عليها
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195
6 - المراقب الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:44
الجميع يعلم ان عدد اصابات كورونا في الجزائر محدود جدا، فكيف اصيب الرئيس؟ عجبا.
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112
7 - بالشفاء أن شاء الله الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:45
تحية من المغرب إلى السيد الرئيس بالشفاء العاجل، واتمنى خالصا مراجعة علاقتك مع المغرب في القريب العاجل ان شاء الله
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56
8 - مغربي اصيل الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:48
قرار الامم المتحدة الذي ادخله المستشفى و ليس فيروس كورونا
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79
9 - محمد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:49
علاش رءساء العرب كيخليو بلادهم و يمشيو عند الاوربيين يداواو....
لحقاش نساو مبناوش صبيطار مزيان
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100
10 - عبد المجيد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:49
الصحراء مغربية احب من أحب او كره من كره
الله يشافي جميع مرضى المسلمين بدون إستثناء
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46
11 - ابو اسحاق الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:49
نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويعود سالما آمنا لبلده ولشعبه الجزائر الحبيب الشقيق
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-1
12 - الشرقاوي السرار الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:54
كل المتمنيات لفخامة رئيس بلدنا الثاني الجزائر بالشفاء وادعو الله بالتوفيق لقاداتنا في لم الشمل والتوحد فيما يخدم الشعوب وكفانا عداوة ونفورا
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-26
13 - لا شماتة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:58
الله يشافي و يعافي كل مريض. ويهدينا الى سراط مستقيم .امين يارب العالمين.
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21
14 - ahmed الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:58
الله يشافيه ان كان ناوي فينا الخير وان كان ناوي فينا الشر فقد مضت سنة الأولين باش يخلينا نشوفو شغلنا
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16
15 - aabdou labbdi الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:01
رغم حقده على المغرب ندعو له ولجميع المسلمين بالشفاء العاجل. نحن المغاربة دائما أصحاب القلب الكبير ونحب الخير للجيران رغم أنهم يكنون لنا الحقد والكراهية ولكن كما يقال كل واحد يجازيه الله على قلبه وأفعاله. وأخيرا الصحراء كانت ولازالت وستبقى مغربية بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أحب من أحب أو كره من كره.
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21
16 - لحريزي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:04
صاحب مقولة(الجزائر تملك احسن منظومة صحية في أفريقيا والمغرب العربي احب من أحب وكره من كره)....يعالج خارج الجزائر....في ألمانيا...ماذا عساي أن أقول...الله يشافيه ...وخلاص.....
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22
17 - معلق جديد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:04
كل الرؤساء والملوك العرب يعالجون في الخارج، لكني أذكرهم وأذكركم وأذكر نفسي بقوله تعالى : أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴿٧٨ النساء﴾ صدق الله العظيم
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24
18 - العابر الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:05
شافاه الله و عافاه، أمين.
لا تتحدثوا بالسوء عن الرجل فهذا ليس من شيم المسلم و لا هو سلوك إنساني!!! أدعوا له و قولوا كلاما طيبا أو اصمتوا ...!
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