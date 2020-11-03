إعلان إصابة رئيس الجزائر تبون بفيروس كورونا

هسبريس ـ متابعة

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان الثلاثاء أنّ الرئيس عبد المجيد تبون الذي يعالج في مستشفى بألمانيا مصاب بكوفيد-19، في أول إعلان رسمي يحدد سبب مرض الرئيس الجزائري.

وقال بيان الرئاسة: "يُواصل رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد".

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، الخميس الماضي، أن الحالة الصحية للرئيس تبون "مستقرة ولا تدعو للقلق"، وذلك غداة نقله إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة"، إثر إعلان الاشتباه في إصابة محيطين به بكوفيد-19.