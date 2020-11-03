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"داعش" يعلن مسؤوليته عن تنفيذ "هجوم فيينا"
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 20:25
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الثلاثاء مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الاثنين في فيينا في بيان بثه عبر قنواته على تطبيق تلغرام.
وجاء في البيان أن "مقاتلا من الدولة الإسلامية" نفذ هجوم فيينا الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.
وفي نص منفصل أرفق بصورة للمهاجم المسلح، تحدثت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم عن "هجوم بالأسلحة النارية نفذه أمس الاثنين مقاتل من الدولة الإسلامية بمدينة فيينا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - jamal الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 20:45
لا تقتلوا النفس التي حرمها الله الا بالحق.ومن قتل نفسا بغير حق كانه قتل الناس جميعا.
2 - مواطن الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 20:46
نطالب من الصحافة المكتوبة والمرئية ان تتجنب اسم الدولة الإسلامية وتعويضها بالتنظيم الارهابي ، لانها تعطيها الصفة وكمغاربة المعترف بتلك الدولة لانها اصلا لا وجود لها ، فرجاء تجنب تلك المفردات .
3 - al capone الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 20:56
اتق شر من احسنت اليه..
مازالين كايعمرو فالشعب الأوروبي ضد الإسلام والمسلمين ونهار يطلع اليمين المتطرف ينكدها عليهم يلعبو دور الضحية ويقلك الأوروبيين عنصريين
مازالين كايعمرو فالشعب الأوروبي ضد الإسلام والمسلمين ونهار يطلع اليمين المتطرف ينكدها عليهم يلعبو دور الضحية ويقلك الأوروبيين عنصريين
4 - مواطن من المغرب الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 21:04
هكذا هو الغرب دوما يبحث عن شماعة يعلق عليها أخطاءه.. اليوم داعش وقبله القاعدة وبن لادن ومن قبلهم كارلوس ومخابرات المعسكر السوفياتي.. والله اعلم ماذا يجهزون بعد تنظيم الدولة.
5 - حقيقة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 21:04
ما اضحكني تعليق يريد تحريف إسم القتلة الارهابيين من تنظيم الدولة الإسلامية إلى اسم آخر حسب مزاجه ولا يدغدغ مشاعره الدينية. العيب فينا نحن كما قال ماكرون وهو على حق في تحليله. لماذا اتباع ديننا بالظبط من يقوم بقتل الأبرياء أي دين هذا الذي ندافع عنه. تلزمنا مراجعة ذاتية نعم للدين الاسلامي لكن يجب ان يأخذ حجمه الطبيعي في حياتنا كباقي الامم اي اعتباره شيء ثانوي في الحياة وليس كالبعض الذي يحيا فقط من اجل جنة مزعومة.
6 - لكل مقام مقال الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 21:20
لا يوجد أي مسوغ شرعي أو قانوني لقتل الناس بدون حق. بالله عليكم ماذا فعل هؤلاء الابرياء في فيينا حتى يقتلوا، وهاته الدولة المسمى زورا إسلامية والإسلام منها براء بل هي شيطانية وليست إسلامية، مثل هاته المنظمات أظنها مصطنعة من جهات معادية للإسلام لتشويه صورته الحقيقية. الله المستعان...
7 - صنع في اوروبا الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 21:23
العجب العجاب ان الدولة الاسلامية كانت نائمة ولم تستيقض الا عندما اخدت الدول الاوروبية تشرع القوانين لحصار الاسلام والمسلمين في اوروبا، كانها تريد اعطاء التبرير لهده القوانين العنصرية و السالبة للحرية.اشم رائحة فبركة هدا الكيان.
8 - بحر الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 21:31
لا علاقة لداعش بالإسلام وإنما هي أداة في يد الغرب لتشويه صورة الإسلام والمسلمين فتسميتها الحقيقة هي الدولة الإرهابية بدل الدول الإسلامية .
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