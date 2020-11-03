"داعش" يعلن مسؤوليته عن تنفيذ "هجوم فيينا"

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الثلاثاء مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الاثنين في فيينا في بيان بثه عبر قنواته على تطبيق تلغرام.

وجاء في البيان أن "مقاتلا من الدولة الإسلامية" نفذ هجوم فيينا الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وفي نص منفصل أرفق بصورة للمهاجم المسلح، تحدثت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم عن "هجوم بالأسلحة النارية نفذه أمس الاثنين مقاتل من الدولة الإسلامية بمدينة فيينا".