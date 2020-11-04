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الرئيسية | خارج الحدود | 389 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

389 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

389 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 11:35

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعا،ء تسجيل 389 حالة وفاة و 19768 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في البلاد قالت إن إجمالي المصابين تجاوز بذلك المليون و 693 ألف إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 29217 حالة.

وتماثل 15567 مريضا للشفاء من الفيروس خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا مليون و266 ألف شخص.

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