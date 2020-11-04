24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:19
|07:46
|13:16
|16:10
|18:36
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الصحة" تحثّ على "تلقيح الأنفلونزا" بالأمازيغية
- أسهم الأسواق الأمريكية تحبس أنفاسها في انتظار نتائج الانتخابات
- رصيف الصحافة: تزوير شواهد تحاليل كورونا يسقط مهاجرين مغاربة
- معاناة مرضى كورونا
- قضاء مراكش يؤجل ملف محاكمة الحقوقي المديمي
غياب التنظيم ووسائل النظافة يكبل "مستشفى مولاي عبد الله" في سلا (5.00)
هكذا تجنّدت القوّات المسلّحة الملكية لضمان نجاح "المسيرة الخضراء" (5.00)
خيبات جبهة البوليساريو تتواصل أمام "اللجنة الأممية لإنهاء الاستعمار" (5.00)
تحديات متشابكة ترسم "ملامح الفوضى" القادمة في غرب إفريقيا (4.50)
- العثماني يربط "الحجر الشامل" بخروج الوضع الوبائي عن السيطرة - (91)
- أزواج يلجؤون إلى حيلة "لمّ شمل الأسرة" لنيْل إذن المحكمة بالتعدد - (83)
- إغلاق "الكركرات" يعلق حركة مئات الشاحنات على الحدود الموريتانية - (73)
- إعلان إصابة رئيس الجزائر تبون بفيروس كورونا - (71)
- المغرب يسجل 4495 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
389 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعا،ء تسجيل 389 حالة وفاة و 19768 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في البلاد قالت إن إجمالي المصابين تجاوز بذلك المليون و 693 ألف إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 29217 حالة.
وتماثل 15567 مريضا للشفاء من الفيروس خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا مليون و266 ألف شخص.