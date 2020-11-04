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Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | حكومة الجزائر تهدد بإجراءات قاسية ضد الوباء

حكومة الجزائر تهدد بإجراءات قاسية ضد الوباء

حكومة الجزائر تهدد بإجراءات قاسية ضد الوباء
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 17:58

هدد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات قاسية إذا ما استمرت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع، وذلك حفاظا على سلامة المجتمع.

وقال جراد، في تصريح للصحفيين على هامش إشرافه على افتتاح الموسم الدراسي للطورين الثاني والثالث بالتعليم المتوسط والثانوي، إن "عدم احترام المواطن للإجراءات الصحية هو السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير والمتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا، لا بد من العودة للتوعية الفردية والجماعية".

وأضاف المسؤول نفسه: "سنتخذ إجراءات قاسية إذا استلزم الأمر، حفاظا على سلامة المجتمع، سنعمل معا من أجل الاستقرار والحد من ارتفاع عدد الإصابات وذلك بالالتزام بالوعي الجماعي".

وأعلنت رئاسة الجمهورية في الجزائر، أمس الثلاثاء، إصابة رئيس البلاد عبد المجيد تبون، بفيروس كورونا، مؤكدة انه يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، وأنه يستجيب للعلاج وأن حالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.

وأمس أيضا؛ سجلت الجزائر أكبر حصيلة يومية لعدد الإصابات بكورونا، حيث رصدت وزارة الصحة 103 حالات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 58 ألفا و979 مقابل 1989 حالة وفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بالواضح الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:09
مكاين لا اجراءت ولا مولاي بيه .... حكام الجزائر خافوا الشعب إنود ليهم على الدستور اللي زوروه ...باغيين إزربو عليهم.....كولشي باااااااين
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23
2 - مروان الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:10
الجزائر اما انها تخفي ارقام الاصابات الحقيقية واما انها لا تجيد الرياضيات والاحتمال الثاني اقرب الى الواقع.
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