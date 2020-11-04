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الرئيسية | خارج الحدود | 419 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

419 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

419 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 13:55

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 419 حالة وفاة و 8452 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 646 ألفا، ومجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 36 ألفا و579 حالة.

ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى أن 5426 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 500 ألف.

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