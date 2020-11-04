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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يندّد بظهور بطاقات انتخابية "مفاجئة ليلا"

ترامب يندّد بظهور بطاقات انتخابية "مفاجئة ليلا"

ترامب يندّد بظهور بطاقات انتخابية "مفاجئة ليلا"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 16:40

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى إثارة الشكوك حيال عمليات فرز الأصوات الجارية حالياً في عدة ولايات رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية، متحدثاُ عن تزوير من دون تقديم أي دليل.

وكتب في تغريدة: "مساء أمس كنت متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية" مضيفاً "بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها".

والبطاقات التي يتحدث عنها الرئيس هي تلك التي وصلت عبر البريد ومن الممكن أن تستمرّ عملية فرزها أياماً عدة في بعض الولايات.

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