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كُتّاب وآراء
العزل الصحي ببريطانيا ينتهي يوم 2 دجنبر المقبل
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء أن العزل الجديد الذي يبدأ تطبيقه الخميس في انكلترا لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ سينتهي "تلقائياً" في الثاني من دجنبر، محاولا بذلك تبديد القلق من الآثار الاقتصادية لهذه الخطوة.
وصادق النواب بعد ذلك على القرار بغالبية 516 صوتا ومعارضة 38 رغم تحفظات بعض البرلمانيين من معسكر جونسون المحافظ المتخوفين من آثاره على اقتصاد أصلا ضعيف.
وبعدما حاول لأسابيع تجنب فرض عزل، اعلن جونسون السبت اعادة تطبيق هذه التدابير في البلاد لأربعة أسابيع أملا في خفض عدد الإصابات للاتاحة للأسر الاحتفال بعيد الميلاد.
وقال الزعيم المحافظ في مجلس العموم البريطاني "هذه التدابير في فصل الخريف تهدف إلى مكافحة ارتفاع (عدد الإصابات بكوفيد-19) وستنتهي مدّتها تلقائياً في الثاني من دجنبر".
وأضاف "آمل في أن نتمكن من إعادة تنشيط البلد وإعادة فتح الشركات والمتاجر مع اقتراب عيد الميلاد". وتابع "لكن من أجل القيام بذلك، يجب على كل شخص من بيننا أن يساهم في ذلك من أجل خفض (معدّل تكاثر الفيروس). لا أشكّ إطلاقاً في أنه بامكاننا القيام بذلك".