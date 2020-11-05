24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تجاهل تدابير كورونا يغلق ثانوية "ديكارت" بالرباط (5.00)

  2. ترامب يندّد بظهور بطاقات انتخابية "مفاجئة ليلا" (5.00)

  3. المغرب يسجل 5745 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة (5.00)

  4. بايدن يقترب من رئاسة الولايات المتحدة .. وترامب يلجأ إلى القضاء (5.00)

  5. مجموعة الشعبي تفتتح مصنعا للورق بمدينة بركان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | وفاة المناضل الجزائري لخضر بورقعة عن 87 عاماً

وفاة المناضل الجزائري لخضر بورقعة عن 87 عاماً

وفاة المناضل الجزائري لخضر بورقعة عن 87 عاماً
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 05 نونبر 2020 - 02:10

توفّي المناضل لخضر بورقعة، الشخصيّة البارزة في الحراك الاحتجاجي وأحد وجوه حرب الاستقلال الجزائريّة، مساء الأربعاء في أحد مستشفيات العاصمة الجزائريّة، عن عمر ناهز 87 سنة، متأثّراً بإصابته بفيروس كورونا المستجدّ، حسب ما أعلنت عائلته.

ونَشر الخبر نجله هاني بورقعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأكّدت الخبر وسائل الإعلام الرسميّة.

وكتب موقع التلفزيون الحكومي: "انتقل إلى جوار ربّه المجاهد الكبير لخضر بورقعة، اليوم الأربعاء، في مستشفى بني مسوس (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، حيث كان يُعالج من كوفيد-19 مع حرمه".

وبسبب مشاركته في الحراك وانتقاده رئيس أركان الجيش، الراحل الفريق أحمد قائد صالح، تمّ سجنه في يونيو 2019. وكان خضع لجراحة قبل أن يُفرج عنه موقّتاً في انتظار محاكمته بتهمة "إهانة هيئة نظاميّة".

وقد حوكم في مارس، وطلبت النيابة سجنه عاماً نافذاً. وبعد تأجيلات عديدة، نطقت المحكمة بحكم غرامة قدرها 100 ألف دينار (نحو 700 يورو).

وبعد توقيف الرائد السابق في جيش التحرير الوطني (1954-1962)، صار بورقعة أحد أبرز شخصيّات الحراك، وأصبح في نظر المدافعين عن حقوق الإنسان رمزاً لجميع "المعتقلين السياسيّين ومساجين الرأي".

وطالته حملة تشويه عبر وسائل الإعلام الرسميّة شكّكت حتّى في مشاركته في حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي، قبل أن تتراجع وتعتذر له ولعائلته.

وذكر التلفزيون الحكومي أنّ بورقعة سيوارى الثرى في "مربع الشهداء بمقبرة العالية"، حيث يرقد زعماء حرب الاستقلال والرؤساء المتوفون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.