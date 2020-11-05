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الرئيسية | خارج الحدود | اليونان تفرض الحجر الشامل لاحتواء تفشي كورونا

اليونان تفرض الحجر الشامل لاحتواء تفشي كورونا

اليونان تفرض الحجر الشامل لاحتواء تفشي كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 05 نونبر 2020 - 17:35

أعلن رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه سوف يتم فرض الحجر الشامل في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداء من السبت المقبل، وذلك بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وتزايد أعداد المرضى في الرعاية المركزة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رئيس الوزراء القول، في خطاب أذيع تلفزيونيا، "إذا استمرينا في تسجيل نفس معدل الزيادة في حالات الاصابة، مثلما كان الحال خلال الأسبوع الماضي، سوف نستقبل الآلاف من المرضى في مستشفياتنا".

وكانت اليونان قد سجلت 2646 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، في حين بلغ معدل الاشغال في وحدات الرعاية الصحية حاليا عند 69%، ويبلغ إجمالي حالات الاصابات في اليونان، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 11 مليون نسمة، 46 ألفا و 982 حالة.

وتوقعت المفوضية الأوروبية انكماش الاقتصاد اليوناني بنسبة 9% خلال عام 2020، وأن تصل نسبة الدين إلى 1ر207 % من إجمالي الناتج المحلي قبل أن تتراجع إلى نحو 195% عام 2022.

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