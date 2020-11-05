24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حجم التداول ينعش معاملات بورصة الدار البيضاء
- محمد مشبال .. مستثمر يؤمن بالاجتهاد والصدفة بين أوروبا وإفريقيا
- مشبال .. الصدف والاستثمار
- "فيتش" تغير التصنيف الائتماني لثلاثة أبناك مغربية
- احتجاج عمال للنقل الحضري
الحالات الحرجة ترفع أسِرّة الإنعاش في المشفى الميداني بالبيضاء (5.00)
مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)
- المغرب يسجل 5745 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (158)
- الزمالك يقسو على الرجاء ويتأهل إلى نهائي "عصبة أبطال إفريقيا" - (158)
- انتقادات تلاحقُ إضراب "أساتذة التعاقد" .. هدرٌ للتعليم ومردود عقيم - (80)
- هل تعيد انتخابات 2021 "زعامات شعبوية" إلى الواجهة الحزبية؟ - (71)
- السلطات الأمنية تفرق احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" بمدن المملكة - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اليونان تفرض الحجر الشامل لاحتواء تفشي كورونا
أعلن رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه سوف يتم فرض الحجر الشامل في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداء من السبت المقبل، وذلك بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وتزايد أعداد المرضى في الرعاية المركزة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رئيس الوزراء القول، في خطاب أذيع تلفزيونيا، "إذا استمرينا في تسجيل نفس معدل الزيادة في حالات الاصابة، مثلما كان الحال خلال الأسبوع الماضي، سوف نستقبل الآلاف من المرضى في مستشفياتنا".
وكانت اليونان قد سجلت 2646 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، في حين بلغ معدل الاشغال في وحدات الرعاية الصحية حاليا عند 69%، ويبلغ إجمالي حالات الاصابات في اليونان، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 11 مليون نسمة، 46 ألفا و 982 حالة.
وتوقعت المفوضية الأوروبية انكماش الاقتصاد اليوناني بنسبة 9% خلال عام 2020، وأن تصل نسبة الدين إلى 1ر207 % من إجمالي الناتج المحلي قبل أن تتراجع إلى نحو 195% عام 2022.