24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وفاة ناشط "تصدم" حقوقيين في الجنوب الشرقي (5.00)

  2. الحالات الحرجة ترفع أسِرّة الإنعاش في المشفى الميداني بالبيضاء (5.00)

  3. مجموعة الشعبي تفتتح مصنعا للورق بمدينة بركان (5.00)

  4. فرونسواز.. لا أريد أن أحبك من الآن؟ (5.00)

  5. مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | 406 وفيات بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

406 وفيات بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

406 وفيات بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 05 نونبر 2020 - 15:42

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 406 حالات وفاة و 8772 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتجاوز إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد 654 ألفا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 36 ألفا و985 حالة، بينما تخطى عدد المتعافين 505 آلاف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.