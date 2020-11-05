406 وفيات بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 406 حالات وفاة و 8772 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتجاوز إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد 654 ألفا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 36 ألفا و985 حالة، بينما تخطى عدد المتعافين 505 آلاف.