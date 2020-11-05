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منظمة الصحة تحذر من طفرة الإصابات بـ"كوفيد19"
الخميس 05 نونبر 2020 - 16:25
قال المدير الإقليمي في أوروبا لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، إن أوروبا تشهد راهنا "طفرة" إصابات بوباء كوفيد-19، داعيا الدول إلى مواصلة جهودها في مواجهة الجائحة.
وأوضح كلوغه في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن المنظمة تناشد الدول اتخاذ إجراءات "هادفة ومتناسبة" لمواجهة ارتفاع الإصابات والوفيات، لكنه اعتبر أن المدارس ينبغي أن تبقى مفتوحة، وألا تغلق إلا كإجراء أخير".
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تعليقات الزوّار (1)
1 - كمال الخميس 05 نونبر 2020 - 16:46
محاباة منظمة الصحة للصين اوصلتنا الى هده الحالة كم من عائلة تحطمت معنويا في فقدان احد افراد عائلتها او ماديا نظرا للقيود الاقتصادية فقط لكي يبقى المستبدون سعداء
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