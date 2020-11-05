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الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة الجزائرية تعلن خطة طارئة لاحتواء الوباء

الحكومة الجزائرية تعلن خطة طارئة لاحتواء الوباء

الحكومة الجزائرية تعلن خطة طارئة لاحتواء الوباء
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 05 نونبر 2020 - 18:40

أعلنت الحكومة الجزائرية، الخميس، خطة طارئة لمحاصرة وباء كوفيد-19، مع احتمال العودة إلى الحجر في مناطق محدّدة، بعد تسجيل ارتفاع الإصابات في الأسبوعين الأخيرين.

وذكر بيان للحكومة، نُشر عقب اجتماع لتقييم الوضع الصحي، أنه تم تسجيل "تطورٌ مقلقٌ للوضعية الوبائية في البلاد التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحالات اليومية للعدوى، وزيادة معدل الإصابة في بعض الولايات، وسرعة انتقال الفيروس".

لذلك تم إعداد "مخطط عمل استعجالي فوري، مع تدابير دقيقة وتدريجية من أجل احتواء انتشار الوباء".

وتنص خطة الحكومة على "تعزيز تدابير الوقاية في جوانبها الـمتعلقة بالصحة والسلامة، ووضع إستراتيجية اتصال أكثر فعالية وتحسيس أقوى للـمواطنين"، وأخيرا "التطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية".

وتنص عقوبات مخالفة تدابير الوقاية على غرامات مالية كبيرة ضد الأفراد والشركات، وحتى السجن في بعض الحالات. كما يمكن غلق أي محل تجاري لا يحترم وضع الكمامة أو عدد الأشخاص المسموح بهم أو حتى دخول الأطفال.

كما قرّرت الحكومة "منع تنظيم الـملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات (...) إلى غاية إشعار آخر".

ومنذ 24 مايو، أصبح وضع الكمامة إجباريا في كل مكان وحتى في الشارع والسيارة؛ لكن الالتزام بهذا الإجراء تلاشى مع مرور الأسابيع كما لاحظت الحكومة.

وقالت الحكومة: "هذا التصاعد للجائحة يجد تفسيره في التراخي الواضح للـمواطنين في الالتزام باليقظة، والتخلي عن ردود الفعل الاحترازية، وعدم احترام التدابير الـمانعة، لاسيما الارتداء الإجباري للقناع الواقي، واحترام التباعد الجسدي، ونظافة الأيدي"؛ كما أشارت إلى أن من أسباب "عودة ظهور البؤر"، التجمعات وعدم الامتثال للبروتوكولات الصحية، خصوصا في وسائل النقل والمتاجر والأماكن العمومية.

وبعد أسابيع من الانخفاض المتواصل في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، عاد العدد ليرتفع خلال الأسبوعين الماضيين. وكل الحالات محلية، إذ إن الحدود مازالت مغلقة منذ مارس.

وحسب وزارة الصحة فقد سجلت الجزائر التي يقطنها 44 مليون نسمة نحو 60 ألف إصابة بالوباء منذ أول حالة في فبراير، منها نحو 20 ألف وفاة.

وقررت الحكومة كذلك "إعادة تعبئة الـمؤسسات الصحية من أجل تركيز أنشطتها" لـ"التكفل من باب الأولوية بالمرضى المصابين بفيروس كورونا" المستجد، حسب البيان.

ولم تستبعد حكومة عبد العزيز جرّاد اللجوء إلى مزيد من تدابير الحجر إذا استمر الوضع الوبائي في التدهور.

وتأتي هذه الإجراءات غداة عودة طلاب الثانويات والإكماليات إلى الدراسة بعد ثمانية أشهر من التوقف، وسبقهم تلاميذ المدارس الابتدائية قبل أسبوعين.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية الثلاثاء أن الرئيس عبد المجيد تبون مصاب بوباء كورونا، وهو الآن يعالج في مستشفى في ألمانيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - م روان الخميس 05 نونبر 2020 - 18:54
المغرب يحطم الارقام القياسية يوميا في اعداد الاصابات والوفيات ولا زالت الحكومة تكتفي بالتفرج والعد دون ان تستشعر الوضع الخطير وتتخد إجراءات صرارمة للحيلولة دون ان نصل الى الكارثة لا قدر الله .اليوم كثير من دول العالم عادت الى الحجر الصحي كحل آمن في غياب لقاح فعال.
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0
2 - علي الخميس 05 نونبر 2020 - 19:00
ما لا أستطيع فهمه هو حتى لما تتكلمون على الجزائر في الجانب الصحي تسبونها و تشتمون !!!
الله اعلم هدا مرض يا اخواني ..
لأن في الجزائر لا أحد يهتم بالمغرب و لا أحد يكتب او يعلق على الصحة أو التعليم أو الثقافة أو حتى السياسة في المغرب..
بالعامية :" نسيناكم لاكان انتم موجودين أصلا " صدقوني لا أحد يهتم بما يجري في المغرب..
عندنا آلاف المغاربة الدين يشتغلون في الجزائر .و لكن ليس كالمغربة الموجدين في المغرب ...
فهموني الله يرحم والديكم ..
نعلم بأن الحدود مع المغرب مغلوقة و لكن حتى في من رؤؤسنا نسيناكم ..
و انتم تهتمون بالجزائر أكثر من ما تهتمون ببلادكم ومشاكلكم !!
هدا يعني انكم تحبوننا حب الجنة..( يعني تعشقو فينا و في كل ما هو جزائري )
أو مرض خطير اخطر من الكرونا قد اصابكم..
في كلا الحالتين نقول لكم الله يشافيكم
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-4
3 - ben الخميس 05 نونبر 2020 - 19:02
بعد شهور من الكذب واختزال الأرقام في ١٠٠ و٢٥٠ في اليوم؟ وهو كذب؟ الان بعد ما كثر وكبر المشكل؟لاازم اخرجوا بيه الي الواجهة لانهم لا مكان لهم من التغطية علي الجايحة؟ المقاوم بورقعة توفي اليوم رحمه الله؟ وتفون دهبو به الي المانيا للعلااج؟بلااد كبرنات فرنسا؟ نعلكم الله؟ المجاهدين يموتون في المستشفيات الغير مؤهلة؟والخبتاء يذهبون الي المانيا؟
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-2
4 - Fares الخميس 05 نونبر 2020 - 19:02
Où est 20 000 morts vous êtes fou où quoi pourquoi ses propagande envers l'Algérie toujours vous êtes complexe parce que l'Algérie c'est un continent plus grand pays d'afrique n'est endetté pas presque toute la population ont des logements social
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-1
5 - Observateur الخميس 05 نونبر 2020 - 19:05
الرئيس عبد المجيد تبون مصاب بوباء كورونا، وهو الآن يعالج في مستشفى في ألمانيا!! ولماذا لا يعالج في بلده؟؟ هل يعتبر نفسه أفضل من مواطنيه, أم لا ثقة له في أطباء بلده ولا ثقة له في المنضومة الصحية الجزائرية؟
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-3
6 - راضي الخميس 05 نونبر 2020 - 19:09
لو كانت الجزائر تجري الفحص pcr على مواطنيها لكانت الأعداد مهولة أكثر بكثير عند المصابين بفيروس كورونا ،وقد صرح بذلك كثير من الأطباء الجزائريين، لكن لماذا الدولة لم تجرؤ على pcr، لخبار فراسك.
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