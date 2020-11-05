الحكومة الجزائرية تعلن خطة طارئة لاحتواء الوباء

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت الحكومة الجزائرية، الخميس، خطة طارئة لمحاصرة وباء كوفيد-19، مع احتمال العودة إلى الحجر في مناطق محدّدة، بعد تسجيل ارتفاع الإصابات في الأسبوعين الأخيرين.

وذكر بيان للحكومة، نُشر عقب اجتماع لتقييم الوضع الصحي، أنه تم تسجيل "تطورٌ مقلقٌ للوضعية الوبائية في البلاد التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحالات اليومية للعدوى، وزيادة معدل الإصابة في بعض الولايات، وسرعة انتقال الفيروس".

لذلك تم إعداد "مخطط عمل استعجالي فوري، مع تدابير دقيقة وتدريجية من أجل احتواء انتشار الوباء".

وتنص خطة الحكومة على "تعزيز تدابير الوقاية في جوانبها الـمتعلقة بالصحة والسلامة، ووضع إستراتيجية اتصال أكثر فعالية وتحسيس أقوى للـمواطنين"، وأخيرا "التطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية".

وتنص عقوبات مخالفة تدابير الوقاية على غرامات مالية كبيرة ضد الأفراد والشركات، وحتى السجن في بعض الحالات. كما يمكن غلق أي محل تجاري لا يحترم وضع الكمامة أو عدد الأشخاص المسموح بهم أو حتى دخول الأطفال.

كما قرّرت الحكومة "منع تنظيم الـملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات (...) إلى غاية إشعار آخر".

ومنذ 24 مايو، أصبح وضع الكمامة إجباريا في كل مكان وحتى في الشارع والسيارة؛ لكن الالتزام بهذا الإجراء تلاشى مع مرور الأسابيع كما لاحظت الحكومة.

وقالت الحكومة: "هذا التصاعد للجائحة يجد تفسيره في التراخي الواضح للـمواطنين في الالتزام باليقظة، والتخلي عن ردود الفعل الاحترازية، وعدم احترام التدابير الـمانعة، لاسيما الارتداء الإجباري للقناع الواقي، واحترام التباعد الجسدي، ونظافة الأيدي"؛ كما أشارت إلى أن من أسباب "عودة ظهور البؤر"، التجمعات وعدم الامتثال للبروتوكولات الصحية، خصوصا في وسائل النقل والمتاجر والأماكن العمومية.

وبعد أسابيع من الانخفاض المتواصل في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، عاد العدد ليرتفع خلال الأسبوعين الماضيين. وكل الحالات محلية، إذ إن الحدود مازالت مغلقة منذ مارس.

وحسب وزارة الصحة فقد سجلت الجزائر التي يقطنها 44 مليون نسمة نحو 60 ألف إصابة بالوباء منذ أول حالة في فبراير، منها نحو 20 ألف وفاة.

وقررت الحكومة كذلك "إعادة تعبئة الـمؤسسات الصحية من أجل تركيز أنشطتها" لـ"التكفل من باب الأولوية بالمرضى المصابين بفيروس كورونا" المستجد، حسب البيان.

ولم تستبعد حكومة عبد العزيز جرّاد اللجوء إلى مزيد من تدابير الحجر إذا استمر الوضع الوبائي في التدهور.

وتأتي هذه الإجراءات غداة عودة طلاب الثانويات والإكماليات إلى الدراسة بعد ثمانية أشهر من التوقف، وسبقهم تلاميذ المدارس الابتدائية قبل أسبوعين.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية الثلاثاء أن الرئيس عبد المجيد تبون مصاب بوباء كورونا، وهو الآن يعالج في مستشفى في ألمانيا.