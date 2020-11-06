24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4813:1616:0918:3519:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هكذا تمكنت الصين من تجنب الموجة الثانية من "فيروس كورونا" (5.00)

  2. مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)

  3. "الأساتذة المتعاقدون" يواصلون "أسبوع الاحتجاج" ويتمسكون بالإدماج (5.00)

  4. السلطات الأمنية تفرق احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" بمدن المملكة‬ (5.00)

  5. أطباء يطلقون مبادرة لإنقاذ "مرضى كوفيد" داخل المنازل بالبيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | وزير الداخلية الفرنسي يدشن زيارة لدول مغاربية

وزير الداخلية الفرنسي يدشن زيارة لدول مغاربية

وزير الداخلية الفرنسي يدشن زيارة لدول مغاربية
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:50

يجري جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، جولة في عدد من دول البحر الأبيض المتوسط، يبدأها اليوم الجمعة من تونس للبحث في ملف نحو عشرين تونسيا من فرنسا يشتبه في أنهم متطرفون وتطالب باريس بطردهم.

الزيارة مقررة منذ مدة، لكنها ارتدت أهمية أكبر إثر هجوم نيس الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص أواخر أكتوبر الفائت على يد التونسي المشتبه فيه ابراهيم عويساوي، الذي وصل منتصف شتنبر إلى أوروبا عبر هجرة غير قانونية.

وبعد زيارة إلى روما صباح الجمعة، من المنتظر أن يلتقي دارمانان في تونس نظيره توفيق شرف الدين، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقالت مصادر فرنسية إن الوزير سيقدم للسلطات التونسية والجزائرية قائمة بأسماء رعاياهما الذين يتواجدون في فرنسا بطريقة غير قانونية ويشتبه في أنهم متطرفون وتطالب باريس بطردهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن نحو عشرين تونسيا صدرت في حقهم أحكام ولم يتم ترحيلهم إلى اليوم بسبب القيود المفروضة جراء وباء "كوفيد-19".

ولم تعلق السلطات التونسية على هذه الزيارة التي ستناقش خلالها ملفات التعاون في مجال الاستخبارات والهجرة غير القانونية ومكافحة الارهاب.

وسجلت البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد محاولات الهجرة في العام 2011 إثر سقوط نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، ثم شهدت بعد ذلك انخفاضا لتعود إلى الارتفاع من جديد اعتبارا من العام 2017، تزامنا مع غياب الاستقرار السياسي وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ويصعب تحديد ما إذا كان المشتبه فيه ابراهيم عويساوي (21 عاما) قد خطط للعملية انطلاقا من تونس أو بعد الوصول إلى أوروبا عبر مسارات الهجرة غير القانونية في منتصف شتنبر.

وتعهد رئيس الحكومة التونسية بتعاون الشرطة والقضاء مع السلطات الفرنسية التي تحقق في الهجوم.

وتضم فرنسا 231 أجنبيا مقيمين بطريقة غير قانونية وملاحقين بشبهات تطرف، 70% منهم ينتمون إلى أربع دول، ثلاث منها من المغرب العربي، فضلا عن وروسيا التي يزورها دارمانان في الأيام المقبلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.