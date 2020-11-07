24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/11/2020
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:49
|13:16
|16:08
|18:34
|19:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- خفر البحرية الملكية يحبط عملية لتهريب المخدرات
- المغرب يسير في اتجاه رفع وتسريع وتيرة حصة الطاقات المتجددة
- مطالب بإغلاق الحدود أمام متهمين في قضايا فساد
- الجائحة تُفقد المغرب استثمارات أجنبية بأزيد من 4 مليارات درهم
- المدار الحضري للداخلة
بايدن يتقدم بولايات حاسمة.. وترامب يواصل التشكيك في الانتخابات (5.00)
- "دسترة" تدخلات جيش الجزائر تزكي العداء للمغرب ودعم الانفصال - (88)
- "صُنع بالمغرب".. المنتوج المحليّ يعوّض مواد مستوردة بـ3400 مليار - (79)
- هل تتراجع الحكومة عن "ضريبة التضامن" بسبب رفض البرلمانيين؟ - (71)
- الملك يؤجل "خطاب المسيرة" إلى مساء غد السبت - (51)
- بايدن يتقدم بولايات حاسمة.. وترامب يواصل التشكيك في الانتخابات - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا
السبت 07 نونبر 2020 - 10:50
أصيب مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض وأحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أحدث شخص في الدائرة الداخلية بالبيت الأبيض يصاب بالفيروس، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" وصحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة.
وتشهد الولايات المتحدة أرقاما قياسية في حالات الإصابة اليومية هذا الأسبوع، وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 120 ألف حالة إصابة يوم الجمعة وحده.
وكان ميدوز، مع ترامب يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات، في اجتماع مع موظفي الحزب الجمهوري.
وكان غالبا ما يرى ميدوز بدون كمامة، على الرغم من أنه بدأ يرتدي الكمامة بشكل متزايد منذ مرض ترامب نفسه بالفيروس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Farid السبت 07 نونبر 2020 - 11:06
هاد الامركيين عقلية مغربية من حيث ارتداء الكمامة
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1