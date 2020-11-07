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الرئيسية | خارج الحدود | إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا

إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا

إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا
هسبريس - د .ب .أ
السبت 07 نونبر 2020 - 10:50

أصيب مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض وأحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أحدث شخص في الدائرة الداخلية بالبيت الأبيض يصاب بالفيروس، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" وصحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة.

وتشهد الولايات المتحدة أرقاما قياسية في حالات الإصابة اليومية هذا الأسبوع، وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 120 ألف حالة إصابة يوم الجمعة وحده.

وكان ميدوز، مع ترامب يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات، في اجتماع مع موظفي الحزب الجمهوري.

وكان غالبا ما يرى ميدوز بدون كمامة، على الرغم من أنه بدأ يرتدي الكمامة بشكل متزايد منذ مرض ترامب نفسه بالفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Farid السبت 07 نونبر 2020 - 11:06
هاد الامركيين عقلية مغربية من حيث ارتداء الكمامة
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