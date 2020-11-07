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الرئيسية | خارج الحدود | بايدن يثق في الفوز ويدعو إلى "وحدة الأمريكيين"

بايدن يثق في الفوز ويدعو إلى "وحدة الأمريكيين"

بايدن يثق في الفوز ويدعو إلى "وحدة الأمريكيين"
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 07 نونبر 2020 - 09:40

عبّر جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عن ثقته بالفوز بعد ثلاثة أيام على الانتخابات؛ لكن بدون أن يعلن النصر داعيا الأمريكيين إلى "التلاقي"، فيما حذر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من أي إعلان "غير شرعي" بالفوز.

تتابع كل أمريكا والعالم بأسره، منذ مساء الثلاثاء، عملية فرز الأصوات. وعلى الرغم من أن النائب السابق للرئيس باراك أوباما يبدو على وشك الفوز في السباق إلى البيت الأبيض، فإن أية وسيلة إعلام أمريكية لم تعلن بعد هوية الفائز.

وبعد يوم من الترقب في معقله في ويلمنغتون في ديلاوير، أدلى بايدن بكلمة مقتضبة.

وقال فيما وقفت كامالا هاريس، المرشحة لمنصب نائب الرئيس، إلى جانبه إن "الوقت حان للتلاقي"، مضيفاً "علينا أن نتغلّب على الغضب".

كما تعهّد بالتصدّي لجائحة "كوفيد-19" من "اليوم الأوّل" له في البيت الأبيض.

وقال بايدن "أعزّائي الأمريكيّين، ليس لدينا حتّى الآن إعلان نهائي للنصر؛ لكنّ الأرقام تقدّم صورة واضحة ومقنعة: سوف نفوز في هذه الانتخابات"، معبّرًا كما في اليوم السابق عن ثقته في نتيجة احتساب أوراق الاقتراع.

وسلّط بايدن (77 عامًا) الضوء على التقدّم الذي أحرزهُ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مذكّرًا بأنّه تجاوز منافسه الجمهوري دونالد ترامب في عمليّة عدّ الأصوات التي لا تزال جاريةً في ولايتَي بنسلفانيا وجورجيا الرئيسيّتَين.

وشدّد نائب الرئيس الأمريكي السابق على أنّه سيفوز في هاتين الولايتين، قائلاً: "نحن نفوز في ولاية أريزونا. نفوز في نيفادا".

من جهته، لم يتحدث ترامب، خلال نهار الجمعة، علنا؛ لكنه اعتبر، في تغريدة، أن جو بايدن يجب ألا يعلن الفوز "بشكل غير شرعي". وكتب: "يمكنني أنا أيضا أن أعلن ذلك، الإجراءات القانونية بدأت للتو!".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - karim السبت 07 نونبر 2020 - 09:51
ترامب نسخة من حميد شباط وبنكيران.
القاسم المشترك بينهم اللسان السليط وقلة الافعاب وهذا النوع عادة ما تنتهس حياتهم بالمشاكل والهزائم.
تقول العرب قوال ليس بفعال، يداري ضعفه بضجيجه
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-2
2 - شتان بين أمريكا وفرنسا السبت 07 نونبر 2020 - 10:05
شتان بين ديمقراطية فرنسا العلمانية التي تحارب الاديان والولايات المتحدة الأمريكية التي تفتح مصرعيها على كل الاديان. من هو بايدن. انه من المتدينين المسيحيين وكأن من قبل نائب رئيس من أصل مسلم أوباما.
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5
3 - Ayoub السبت 07 نونبر 2020 - 10:17
وان يكن...فالامر لايحتاج الى تمديد اطول في تشويق مفضوح لعملية انتخابية مسرحية رديءة الاخراج ......انها الديموقراطية الامريكية في تجلياتها العجيبة......وللسادة العرب زبناء الاسلحة الامريكية واللوبي الصهيوني الامريكي المخرج الفعلي لهذا الفيلم.....بدون تعليق.!!!!!
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-7
4 - المختار بوطالب السبت 07 نونبر 2020 - 10:18
غادي إقلب الكفة غادي اعتارف بفلسطين غادى اعطيهم المنحة ليكانت عندهم نصف مليار دولار إفتح اتصالات مع إيران ارفع عليها الحضر ؤلعقوبات غادي اشدد علا السعودية في حقوق الإنسان في مقتل خشقجي غادي إزيد عليها الإمارات في جرائم الحرب في اليمن غادي ارفع إسم السودان من قائمة الإرهاب معا تعويضات الضحايا في الأخير كتبقا حكاكة ديال الحمام عندها 2 جيهات
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