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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تعدل "قانون الأحوال الشخصية والعقوبات"

الإمارات تعدل "قانون الأحوال الشخصية والعقوبات"

الإمارات تعدل "قانون الأحوال الشخصية والعقوبات"
هسبريس - د .ب .أ
السبت 07 نونبر 2020 - 14:50

أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عدداً من المراسيم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت أن المراسيم تأتي في إطار سعي دولة الامارات المستمر لتطوير بنيتها التشريعية والتأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.

ووفق الوكالة، تتيح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات.

وأشارت إلى أنه في حين تعمل التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات .

ولفتت إلى أنه تم ادخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وكشفت الوكالة أنه تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - أنس السبت 07 نونبر 2020 - 15:16
الناس خدامة كتزيد لقدام و حنا فبلصتنا !!!
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