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الرئيسية | خارج الحدود | حرائق متفرقة تخلف خسائر بشرية ومادية بالجزائر

حرائق متفرقة تخلف خسائر بشرية ومادية بالجزائر

حرائق متفرقة تخلف خسائر بشرية ومادية بالجزائر
هسبريس - د .ب .أ
السبت 07 نونبر 2020 - 11:30

اندلعت حرائق مساء أمس الجمعة في عدد من ولايات الجزائر تسببت في خسائر بشرية ومادية مع اقتراب بعض الحرائق من المناطق العمرانية.

وأفادت الحماية المدنية بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الحرائق بمدينة تيبازة (50 كلم) غرب العاصم، في حين تم اخماد عدة حرائق أخرى في ولاية وهران (500 كلم) غرب العاصمة وولاية شلف (150 كلم) غرب العاصمة .

وأوضحت الحماية المدنية إن وحداتها "تدخلت أيضا من أجل إخماد عدة حرائق للغابات متواجدة على مستوى إقليم ولاية وهران، أبرزها في عين الكرمة وقديل ووادي تليلات."

وأضافت "استنادا إلى البلاغات التي أصدرتها الحماية المدنية اليوم فإن فرقها واجهت صعوبات في إخماد حريق غابة سيدي علي ببلدية وادي قوسين التابعة لولاية الشلف بفعل الرياح التي تجتاح المنطقة".

ولم يتم الاعلان عن الأسباب الحقيقية لاندلاع الحرائق التي تسببت في حالة من القلق، خاصة وأنها في مناطق مختلفة من البلاد.

كما سجلت الحماية المدنية حرائق الليلة الماضية بمدينة بجاية (350 كلم) شرق العاصمة وولاية تلمسان (600 كلم) غرب العاصمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - موغرابي السبت 07 نونبر 2020 - 11:34
ماشي غي الجزائر راه حتا فالسعيدية كانت حرائق خايبة
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14
2 - تاريخ السبت 07 نونبر 2020 - 11:46
ترى هل هي عودة لسياسة الأرض المحروقة التي باشرتها السلطات الإستعمارية إبان الإحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 لتضييق الخناق على المقاومة الجزائرية الباسلة، ولكن هذه المرة من قبل جهات يجهل مصدرها وخلفياتها ودوافعها
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11
3 - Samir السبت 07 نونبر 2020 - 11:50
لا مجال للتضامن مع العدو وجب الإسراع الآن في تطهير الكركرات من المرتزقة.
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2
4 - نبيل السبت 07 نونبر 2020 - 11:52
نسأل الله رب العرش العضيم أن ينعمنا برحمته الواسعة ويحفظ الامة الاسلامية اينما وجدت لا في المغرب ولا في الجزائر و كل بقاع العالم
ربنا إنك انت الغفور الرحيم
وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله و صحبه
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17
5 - زعزعز السبت 07 نونبر 2020 - 11:54
دولة مهترئة مغلوبة عن امرها تخفي عيوبها باختلاق مشكل الصحراء المغربية و تدعم عصابات المرتزقة البوليزاربو. و الله يبتليها بالمصائب تباعا. عاش المغرب الحبيب و الصحراء مغربية
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10
6 - مغترب في بلجيكا السبت 07 نونبر 2020 - 11:55
اللهم الطف باشقاءنا الجزاءريين من الكوارث والمحن۔ نحن اخوة والحمد لله
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8
7 - خالد السبت 07 نونبر 2020 - 11:57
للعلم، هناك حراءق مماثلة في السعيدية على مقربة من الحدود
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2
8 - وجدة السبت 07 نونبر 2020 - 11:59
هده مجرد حركات من النضام الجزائر لي تلهي الشعب الجزائري المغلوب على أمره
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4
9 - المغربي السبت 07 نونبر 2020 - 12:02
لماذا لم يتم الحديث الحرائق التي كانت بإقليم بركان وخصوصا مدينة السعيدية كان أوْلى ان يتم التغطية من إعلامنا على ان يتم الاهتمام بحرائق الآخرين. ومجهودات الوقاية المدنية في اخمادها طيلة الليلة مع صعوبة كبيرة بسبب وجود رياح قوية
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3
10 - مغربي حر السبت 07 نونبر 2020 - 12:08
العصابة اللي حاكمة الجزائر تمادت في ظلمها وقمعها للشعب الجزائري المغبون حتى انفجر وقام بالحراك المبارك .. لكن لما العصابة بدلت جلدها وتمادت أكثر في حكّرتها للشعب المقموع .. البارح انفجر الوضع عندهم بحرق البلاد في أماكن متعددة وفي نفس التوقيت .. هذا يعتبر محاولة استغاثة من الشعب الجزائري للعالم يعبر من خلالها عن الظلم اللي كاتقاسي منو من طرف هاذ عصابة العسكر اللي استولات على البلاد والعباد .. الله يفك سراح اخوتنا الجزائريين يارب
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