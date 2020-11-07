إيطاليا تعتمد حزمة جديدة من "مساعدات كورونا"

هسبريس - د .ب .أ

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم السبت جولة جديدة من إجراءات المساعدات للشركات والعمال المتضررين من التدابير الأخيرة لاحتواء فيروس كورونا .

وجرى إجبار أربع مناطق إيطالية على الإغلاق أمس الجمعة وتم تطبيق قيود أخرى عبر البلاد بما في ذلك حظر تجوال ليلي.

وبعد منتصف ليل الجمعة/السبت، أقرت الحكومة حزمة مساعدات بما في ذلك خفض في الضرائب وتقديم قروض ومنح وتطبيق برامج رعاية اجتماعية مثل قسيمة لنفقات نظير رعاية الأبوين للأطفال الذين يواجهون غلق المدارس.

وفي حين أن الحكومة لم تعلن مقدار الأموال المخصصة، فإن وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) قالت إن الحزمة تقدر بنحو 5ر2 مليار يورو (3 مليارات دولار).

وتأتي الحزمة إلى جانب إجراءات دعم اقتصادي من تداعيات فيروس كورونا تقدر بـ4ر5 مليار يورو جرى إقرارها في 27 أكتوبر