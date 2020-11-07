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الرئيسية | خارج الحدود | إيطاليا تعتمد حزمة جديدة من "مساعدات كورونا"

إيطاليا تعتمد حزمة جديدة من "مساعدات كورونا"

إيطاليا تعتمد حزمة جديدة من "مساعدات كورونا"
هسبريس - د .ب .أ
السبت 07 نونبر 2020 - 12:46

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم السبت جولة جديدة من إجراءات المساعدات للشركات والعمال المتضررين من التدابير الأخيرة لاحتواء فيروس كورونا .

وجرى إجبار أربع مناطق إيطالية على الإغلاق أمس الجمعة وتم تطبيق قيود أخرى عبر البلاد بما في ذلك حظر تجوال ليلي.

وبعد منتصف ليل الجمعة/السبت، أقرت الحكومة حزمة مساعدات بما في ذلك خفض في الضرائب وتقديم قروض ومنح وتطبيق برامج رعاية اجتماعية مثل قسيمة لنفقات نظير رعاية الأبوين للأطفال الذين يواجهون غلق المدارس.

وفي حين أن الحكومة لم تعلن مقدار الأموال المخصصة، فإن وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) قالت إن الحزمة تقدر بنحو 5ر2 مليار يورو (3 مليارات دولار).

وتأتي الحزمة إلى جانب إجراءات دعم اقتصادي من تداعيات فيروس كورونا تقدر بـ4ر5 مليار يورو جرى إقرارها في 27 أكتوبر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Youssef السبت 07 نونبر 2020 - 12:59
هادو إلى دارو الحجر الشامل جات معاهم قادرين عليه، ماشي بحال شي وحدين.
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26
2 - Mounir de casa السبت 07 نونبر 2020 - 13:01
الناس تينقصو من الضرائب و يزيدو فالمساعدات و حنا هادو لي عندنا تيزيدو على الناس فالضرائب و الاثمنة و الخطابات الخاوية
الله ياخد الحق
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23
3 - كولومبو السبت 07 نونبر 2020 - 13:14
تمعنوا جيدا يا دعاة تطبيق الحجر الصحي في المملكة المغربية بل و يستعجلونه لاسبابهم الخاصة و قد نجد معظمهم من موظفي الدولة العموميين بطبيعة الحال الشهرية المالية مضمونة 100/100والبريمات و الصحة و التقاعد المريح و الولوج الي الخدمات البنكية بشكل اريحي من تسبيقات و قروض مخفضة مقارنة مع باقي شرائح المجتمع في حين باقي سكان المغرب يتصارعون مع توفير لقمة العيش الكريم بجهد عرقهم على مدار اليوم و محرومون من الاجازات و العطل و النوم و ايطاليا دولة اوروبية عريقة همها المواطن الايطالي و حتى المهاجرين تنصفهم حينما يتضررون من حزمة الإجراءات الاحترازية لتطويق الوباء و تقدم لهم يد المساعدة و التعويض عن الاضرار الناجمة عن الإغلاق و بلادنا المغرب فاكيد هذه المرة لن ينال رعاياها اي تعويض عن الأضرار في حالة تطبيق حجر صحي و الذريعة المتوفرة فراغ صندوق الدعم فما رأيكم ايها الوزراء المغاربة ؟
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14
4 - يوسف التبري السبت 07 نونبر 2020 - 13:19
كل الاراقام التي تعطيها اوربا هي ارقام غير صحيحة مطلقا و لا تعكس الواقع - اوربا هرمة طالها الشيخوخة و فات زمانها طبقا لقانون الحياة و سنن التاريخ - لم تعد لديها ما تعطيه و لهذا تبقى منطقة جامدة بل ناقصة او سلبية بخلاف الصين حيث النمو باكثر من 5*/* في عز الجائحة و ايضا الهند و امريكا... الشباب هو الطاقة و الحركة لكن كيف لبلدان شائخة ان تتقدم او تنمو او تعطي ثمار؟ ابدا لقد مضى زمنها و الى الابد...يطالها قانون الزمن و التاريخ و البيولوجيا : طفولة شباب قوة و شيخوخة و موت مثل الاشجار التي تكبر و تهرم و يتقلص عودها و تنشف عروقها...لم يبقى الا الهيكل او الاطار فقط...مع الاسف نحن جيران اوربا هذه الشائخة المتجاوزة العقروشة و لا نفهم لم تريد النمو الاقتصادي او الانتاجية؟ لمن؟
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-11
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